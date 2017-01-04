Fenerbahçe'ye terör engeli

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği '10 numara' Robin Quaison'dan ret!

Fenerbahçe'nin istediği iddiaları İtalya basını tarafından gündeme getirilen Robin Quaison'un sarı lacivertliler ile görüşmeyi reddettiği öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Palermo ile kontratı sezon sonunda bitecek olan İsveçli 10 numara Robin Quaison için Fenerbahçe de Dick Advocaat'ın isteğiyle transfer görüşmelerine başlamak istedi. Ancak, Quaison'un İstanbul'da yaşanan terör olayları nedeniyle transfer olmayı düşünmediği ve daha masaya oturmadan Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Robin Quaison'un Almanya'dan Hoffenheim ile görüştüğü ve bu transfer döneminde Bundesliga'ya transfer olabileceğinin altı çizildi.

İsveç Milli Takım formasını 5 kez giyen ve Juventus'a giden Paulo Dybala'nın yerine Palermo'nun yeni 10 numarsı olan Quaison, bu sezon 13 maçta 3 gol attı.