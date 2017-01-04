ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye terör engeli

FENERBAHÇE'YE TERÖR ENGELİ

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Robin Quaison'un, İstanbul'daki terör olayları nedeniyle sarı lacivertlilerle görüşme yapmayı reddetti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği '10 numara' Robin Quaison'dan ret!

Fenerbahçe'nin istediği iddiaları İtalya basını tarafından gündeme getirilen Robin Quaison'un sarı lacivertliler ile görüşmeyi reddettiği öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Palermo ile kontratı sezon sonunda bitecek olan İsveçli 10 numara Robin Quaison için Fenerbahçe de Dick Advocaat'ın isteğiyle transfer görüşmelerine başlamak istedi. Ancak, Quaison'un İstanbul'da yaşanan terör olayları nedeniyle transfer olmayı düşünmediği ve daha masaya oturmadan Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Robin Quaison'un Almanya'dan Hoffenheim ile görüştüğü ve bu transfer döneminde Bundesliga'ya transfer olabileceğinin altı çizildi.

İsveç Milli Takım formasını 5 kez giyen ve Juventus'a giden Paulo Dybala'nın yerine Palermo'nun yeni 10 numarsı olan Quaison, bu sezon 13 maçta 3 gol attı. 

Sporx
156
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Trabzonspor'dan Rodallega bombasıŞenol Güneş'ten Eto'o açıklamasıBeşiktaş, Mitrovic'le 3 yıllık anlaşma sağladı
Advocaat, forvet transferinden vazgeçtiBeşiktaş istedi, Tolunay Kafkas bombayı patlattıSchumacher için 62 milyon TL
Transferi Semra yapıyor ! 'Evet' derse...Rıdvan Dilmen: ''Eto'o Beşiktaş'a gelirse...''Flaş gelişme ! Moyes görüşmeye çağırdı...
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS