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''Fenerbahçe'ye motiveyim''

''FENERBAHÇE'YE MOTİVEYİM''

Fenerbahçe’nin Brezilyalı forveti Jose Fernandao, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Karşılaşmada gol perdesini açan Jose Fernandao, takım arkadaşlarına teşekkür etti. Sakatlık döneminde takımdan çok büyük destek aldığını aktaran Brezilyalı, “Çalışmam ve takım arkadaşlarım sayesinde geri döndüm. Bana çok yardımcı oldu arkadaşlarım. Her birine teşekkür ederim, bana zor günlerimde destek verdiler” dedi.

Transfer iddialarına karşın Fenerbahçe’ye odaklandığını ifade eden Fernandao, “Benim tek motivasyonum Fenerbahçe. Fenerbahçe ile sözleşmem var. Bu konu zaten başkanımız ve menajerimin ilgileneceği konular” diye konuştu.

Bu arada, Fernandao, bu sezon ligde ilk kez 11’de sahaya çıktı ve gol atarak başladı. Fernandao, ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

3: Fernandao, Amed ve Menemen Belediye’den sonra arka arkaya attığı 3 golünü de penaltıdan kaydetti.

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