Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında adı geçen Manchester United'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay için İtalya'nın Roma kulübü de girişimlere başladı.

Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho, bu sezon pek forma şansı vermediği Depay için transfer tekliflerine açık olduğunu ifade ederken, Avrupa'dan birçok kulüp de Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.



Fenerbahçe ile adı geçen genç oyuncu ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton da ilgilenirken, İtalya'nın Roma kulübünün de transfer girişimlerine başladığı öğrenildi. 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek yıldız oyuncuları Mohamed Salah'ın yerine bir futbolcu arayan İtalyan kulübü, kadrosundaki eksikliği Memphis Depay ile gidermek istiyor.



Roma'nın, Depay'e alternatif olarak Chelsea'nin Belçikalı oyuncusu Charly Musonda'yı da gündemine aldığı öne sürüldü.