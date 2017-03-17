Fenerbahçe'ye 'Kocaman' darbe !

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Atiker Konyaspor'a Kadıköy'de galibiyeti getiren golleri 17 ve 22'de Riad Bajic, 54. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 21. dakikada Martin Skrtel ve 72. dakikada Sow attı. Mücadelenin 34. dakikasında Fernandao bir pozisyonda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Brezilyalı oyuncunun kolunda kırık tespit edilirken, ameliyata alındığı belirtildi.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 44 puanda kalırken, Atiker Konyaspor'un puanı ise 35 oldu. Fenerbahçe, ligin 26. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. Atiker Konyaspor ise gelecek hafta sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Advocaat, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-2 kazanan takımda biri zorunlu olmak üzere 3 değişikliğe gitti. Babasının cenazesi nedeniyle Surinam'da bulunan Lens kadroda yer almazken, Şener Özbayraklı ile İsmail Köybaşı yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Gregory van der Wiel ile sarı kart cezaları biten Josef de Souza ile Hasan Ali Kaldırım ilk 11'de sahaya çıktı.

KADIKÖY'DE TRİBÜNLER BİR KEZ DAHA BOŞ KALDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Atiker Konyaspor maçına da ilgi göstermedi. Bu sezon Kadıköy'de derbiler ve Avrupa maçları dışında tribünleri doldurmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde bulunan takımlarını yine yalnız bıraktı. Tribünde yaklaşık 5 bin Fenerbahçeli taraftar yer aldı. Atiker Konyasporlu yaklaşık 30 taraftar da deplasman tribününde takımlarını destekledi.

Mücadelenin 12. dakikasında Fenerbahçe sağ kanattan bir korner kazandı. Ceza sahasına havalandırılan topa Fernandao istediği gibi bir kafa vuruşu yapamadı. Yaşanan kısa süreli karambolun ardından Atiker Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

Atiker Konyaspor, 17. dakikada çok hızlı bir hücuma çıktı. Bajic, topu kanattaki Milosevic'e gönderdi. Milosevic ceza sahasına girdikten sonra topu yerden ortaladı. Bajic, altıpasa yakın noktada boş pozisyonda yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Atiker Konyaspor 17. dakikada Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

KADIKÖY'DE GOLLER PEŞ PEŞE! TEMPO BİR ANDA ARTTI

Fenerbahçe hücum hazırlığı yaparken Martin Skrtel bir anda topla orta sahayı geçti. Skrtel topla ilerledikten sonra ceza sahasının dışındank kaleye sert ve yerden bir şut gönderdi. Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 21. dakikada sarı-lacivertli ekip bu golle skoru 1-1'e getirdi.

Golden kısa bir süre sonra Atiker Konyaspor hücuma çıktı. Ömer Ali Şahiner Fenerbahçe ceza sahasının yaklaşık 15 metre önünde Mehmet Topal'a baskı yaptı. Havalanan topu Riad Bajic şık bir hareketle rakibinden kurtardı ve Bajic ceza sahası önünden kaleye sert bir şut çekti. Bajic'in şutunda top köşeden ağlarla buluştu ve bu şık golle Atiker Konyaspor bir kez daha öne geçti.

Gollerden sonra karşılaşma daha da hareketlendi. 25. dakikada ev sahibi ekip sağ kanattan bir atağa çıktı. Gregory Van Der Wiel sağ kanattan topu ceza sahasına havalandırdı. Ceza sahasına gelen topa Aatif Chahechouhe kafa vuruşu yaptı ve top direğin çok az farkla yanından auta çıktı.

26. dakikada Atiker Konyaspor'da Deni Milosevic rakip sahada topla buluştu. İlk golün pasını veren Deni Milosevic yaklaşık 35 metreden kaleye çok sert bir şut gönderdi ancak Milosevic'in şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

KADIKÖY'DE TALİHSİZ AN! AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kadıköy'de karşılaşmanın 34. dakikasında çok talihsiz bir an yaşandı. Van Der Wiel'in ceza sahasına havalandırdığı topa kaleci Serkan Kırıntılı çıktı ve topu kontrol etti. Serkan bu pozisyonda Fernandao ile çarpıştı ve her iki futbolcu da yerde kaldı. Sol kolunun üzerine ters düşen Fernandao bir anda acı içerisinde yerde kaldı. Sağlık görevlileri hemen Brezilyalı oyuncuya ilk müdahaleyi yaptı. Yıldız oyuncunun sol kol dirsekte kırık olabileceği belirtildi. Fernandao daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. 37. dakikada da sakatlanan Fernandao yerine oyuna Hollandalı yıldız Robin van Persie dahil oldu.

İlk yarının kalan kısmında iki ekip de başka gol bulamadı. İlk 45 dakikayı Fenerbahçe karşısında Atiker Konyaspor 2-1 önde kapattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan çıkarken oyuna Sow girdi. İkinci yarı da Fenerbahçe adına talihsiz bir şekilde başladı. 48. dakikada Mehmet Topal kendini yere bıraktı. Dizinde bir problem olan Mehmet için sağlık görevlileri sahaya geldi. Tedavisinin ardından Mehmet oyuna devam etti.

Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topa Milosevic hareketlendi. Milosevic ceza sahasında topla buluştu ancak açısı daraldı. Milosevic, yerden ceza sahası içine konuş yapan Ömer Ali Şahiner'e pasını çıkardı. Ömer Ali topun gelişine sert bir vuruş yaptı. Fabiano'nun müdahalesi yetersiz oldu ve top ağlarla buluştu. 54. dakikada Atiker Konyaspor bu golle Fenerbahçe karşısında skoru 3-1 yaptı.

Golden sonra Fenerbahçe tribünlerinden protesto sesleri yükseldi. 56. dakikada da Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Mehmet Topal, attığı pasa hareketlenmeyen Hasan Ali'ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de 63. dakikada Van der Wiel ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım rakiplerine yaptıkları faul nedeniyle sarı kart gördü. 67. dakikada Dick Advocaat bir müdahale daha yaptı ve Volkan Şen'i Neustadter yerine oyuna aldı.

SOW ATTI, FARK BİRE İNDİ! FENERBAHÇE BASKISI İYİCE ARTTI

Farkı azaltmak için rakip alanda pozisyon arayan Fenerbahçe'de 72. dakikada sağ kanatta Aatif topla buluştu. Aatif'ın ceza sahasına ortasında Sow topla buluştu. Sow arkası dönük bir şekilde topu aldı, döndükten sonra kaleye şutunu gönderdi. Sow'un şutunda top direğin yanından ağlara gitti ve 72. dakikada sarı-lacivertli ekip bu golle Atiker Konyaspor karşısında skoru 3-2'ye getirdi. Moussa Sow'un golünün öncesinde ve sonrasında da Fenerbahçe tribünlerinde "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

Baskısını arttıran Fenerbahçe, sağ kanattan yine etkili geldi. Alper Potuk, aut çizgisine yakın noktadan topu ceza sahasına ortaladı. Robin van Persie'den seken top penaltı noktasının önündeki Volkan Şen'e geldi. Volkan Şen bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Volkan'ın müsait pozisyondaki şutu direğin yanından auta çıktı.

Beraberlik için gol arayan Fenerbahçe, 83. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Aatif ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti ancak top yan direkten geri döndü. Dönen top Van der Wiel'in önünde kaldı. Van der Wiel'in vuruşunda ise top auta çıktı.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.



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