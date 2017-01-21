ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye Kjaer müjdesi

FENERBAHÇE'YE KJAER MÜJDESİ

Kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe’de yüzleri güldüren haber Kjaer’den geldi…

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Zirve mücadelesinde sarı lacivertlilerin kaderini belirleyecek karşılaşmada oynayıp, oynamayacağı merak konusu olan Danimarkalı savunmacı yüreklere su serpti.

Kjaer yarın sahada boy gösterecek. Ağrılarına rağmen zorlu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacak olan tecrübeli oyuncu, ilk 11’de yer alacak.

Fenerbahçe’deki bir diğer gelişme de Van Persie’yle ilgili… Orta sahadaki sıkıntı nedeniyle Dick Advocaat, Hollandalı yıldızı 10 numara pozisyonunda değerlendirecek. Toplar, tecrübeli yıldız tarafından toplanıp, değerlendirilecek. Ancak, bu Advocaat’ın A planı. Fiziksel olarak henüz hazır görünmeyen Van Persie’yle ilgili son karar maç saati verilecek.

54
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Vitor Hugo'dan Galatasaray'ı üzecek açıklamaBeşiktaş'ta Jackson Martinez harekatıSosa defteri kapandı !
Beşiktaş'tan Mandzukic'e 10 milyon euroFenerbahçe'de Hernanes harekatıFenerbahçe Lima ile anlaştı, kulübü Santos direniyor
Fenerbahçe'ye Kjaer müjdesiYoksulluk nafakası yattı !''Harika gollerin adamı''
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS