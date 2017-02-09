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''Fenerbahçe'ye imza atacağım''

''FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAĞIM''

Transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Trabzonsporlu Mehmet Ekici, kulübün Çin ekipleriyle anlaşma zemini aramasının ardından "Kararım belli. Sezon sonunda söz verdiğim gibi Fenerbahçe'ye imza atacağım." dedi.

Trabzonspor yönetimi sezon sonunda Fenerbahçe'ye gitmekte ısrarını sürdüren futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple 1 Ocak'tan önce görüşmesini koz olarak kullanırken; Mehmet Ekici, Çin'e transferiyle ilgili net konuştu.

"BİZİM DEDİĞİMİZE GELECEKSİN"

Trabzon yerel basınına göre; Mehmet Ekici'ye FIFA'ya gitme konusunda gerekli uyarılarda bulunan yönetimin, "Sen kafana göre hareket edemezsin.Bu konuda bizim dediğimize geleceksin" dediği bilgisine ulaşıldı.

Mehmet Ekici'nin sözleri ise şöyle...

"SÖZ VERDİĞİM GİBİ FENER'E İMZA ATACAĞIM"

Çin'e transfer olacağı yönündeki iddiaların üzerine Mehmet Ekici, Bunları konuşmaktan sıkıldığını belirterek, "Bana verilen idman programını uygulamayacağım. Kararım da belli, sezon sonunda söz verdiğim gibi Fenerbahçe'ye imza atacağım" dedi.

Mehmet Ekici, daha önce yaptığı açıklamada, transfer dönemi açıkken hakkında birçok yalan haber ortaya atıldığını, yönetimin Çin kozuna rağmen kararının belli olduğunu ifade etmişti..

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