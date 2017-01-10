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Fenerbahçe'ye ikinci Ukraynalı !

FENERBAHÇE'YE İKİNCİ UKRAYNALI !

Karavaiev’i kiralayan sarı-lacivertliler bu kez D.Kiev’den Sergiy Sydorchuk’un peşine düştü.

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UEFA'NIN Mali Fair Play kısıtlamaları nedeniyle bonservis harcamasından kaçınan, bu nedenle Doğu Avrupa kulüplerinin çok kullandığı kiralama formülünü devreye sokan Fenerbahçe, Karavaiev'den sonra ikinci bir Ukraynalı için düğmeye bastı.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın çok beğendiği bir oyuncu olan, Jeremain Lens'in de bir dönem aynı takımda oynadığı Dinamo Kiev'li Sergiy Sydorchuk, Fenerbahçe'nin radarında. Yıldız isim, bu sezon Kiev'in Beşiktaş'ı 6-0 yendiği maçta 1 gol-1 asistle oynamıştı.

Ukraynaylı, orta sahada hem 10 numara bölgesinde hem de ön liberoda görev alabiliyor. Futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, kiralık olarak kadroya katmak istediği Sydorchuk'un kontratına satın alma opsiyonu koydurmak için uğraşıyor.

AMK Gazetesi
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