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Fenerbahçe'ye hasılat müjdesi

FENERBAHÇE'YE HASILAT MÜJDESİ

Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yenip bir üst tura çıkmakla kalmadı, ayrıca Vodafone Arena’da elde edilen hasılattan en fazla payı alan takım oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması oldukça gergin geçti. Mücadelede galip gelen taraf, 1-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertli ekip, bu sonuçla kupada çeyrek finale yükselirken Beşiktaş'ı da kupanın dışına itti.

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yenip bir üst tura çıkmakla kalmadı, ayrıca Vodafone Arena’da elde edilen hasılattan en fazla payı alan takım oldu.

Kupa formatına göre; tek maç eleme usulü oynanan müsabakalarda, gider ve hisseler kesildikten sonra, kalan net hasılatın yüzde 60’ı tur atlayan takıma, yüzde 40’ı elenen takıma  veriliyor.

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