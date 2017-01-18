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Fenerbahçe’ye FETÖ karartması

FENERBAHÇE’YE FETÖ KARARTMASI

Fenerbahçe kafilesine düzenlenen saldırının arkasında 8 FETÖ'cü polis çıktı.

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FETÖ’cü polislerin Sürmene’de Fenerbahçe otobüsüne saldırı yapılan noktada görevli bekçi Çakır’ın ifadesini almadığı belirlendi. Çakır FETÖ’cü çıktı, tutuklandı. Meslekten ihraç edilen 8 polisten 1’i firarda.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015'te şoförün yaralanmasına rağmen aracı durdurmayı başararak büyük faciayı önlediği Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı sırasında köprü üzerinde görevli olduğu belirlenen Bekçi Nurettin Çakır'ın saldırı ile ilgili olarak ifadesinin alınmadığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten ve olay yerindeki bekçiyi "Görmeyen" polislerin tamamı da meslekten ihraç edildi. 7'si tutuklu, biri de firarda olan 8 polis hakkındaki soruşturma da sürüyor.
 
SAHİL YOLUNDA GEZMİŞ
 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan soruşturmada 4 çocuk babası bekçi Nurettin Çakır'ın FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Çakır'ın darbe gecesi kendisinde olan Emniyet Müdürlüğü'deki silah deposunun anahtarını sakladığı belirlenmişti. Çakır her yerde aranmasına rağmen, kendisindeki anahtarı karakola getirmedi. Yakalandıktan sonra bağlı olduğu polis müdürlerinin de FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Çakır, ifadesinde "Beni Ö.K. aramış ama telefonu duymadım. Saat 01.30'da sala okundu. Sahilden emniyete ulaştım. Biraz dolaşıp eve döndüm" dedi.
 
Sabah

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