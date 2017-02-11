Fenerbahçe'ye Bursaspor darbesi !

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Timsah Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 22. dakikada penaltıdan Moussa Sow attı. Bursaspor, 88. dakikada Pablo Martin Batalla'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Bursaspor'da Boban Jovic, 43. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de Jeremain Lens ve Alper Potuk, Bursaaspor'da Aziz Behich gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler.

Fenerbahçe, puanını 36 yaparken, Bursaspor 28 puana çıktı. Fenerbahçe, gelecek hafta Kasımpaşa'yı Kadıköy'de ağırlayacak. Bursaspor ise Kayserispor'a konuk olacak.

TİMSAH ARENA, İLK KEZ TAMAMEN DOLDU

Bursasporlu taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yle oynanan maçta tribünlerin tamamını doldurdu.

Yeşil-beyazlı futbolseverler geçen yıl hizmete açılan 43 bin kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediye Stadı ilk kez tamamını doldurmayı başardı.

Karşılaşma öncesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından stat çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stat çevresindeki bazı sokaklar da önlemler çerçevesinde araç trafiğine kapatıldı.

VOLKAN ŞEN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen, sakatlığını atlattı ve 18 kişilik maç kadrosuna girdi.

Devre arasındaki Antalya kampında sakatlanan Volkan, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. Advocaat, Volkan'ın zorlu maçta yedek kulübesine aldı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Salih Uçan da Bursaspor karşısında oynayamadı.

BURSASPOR'UN TOPÇU İLE İLK MAÇI

Hamza Hamzaoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından yeşil-beyazlılarda teknik direktörlüğe getirilen Mutlu Topçu ilk kez takımının başında sahada yer aldı.

Yeşil-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Boban Jovic ve Bogdan Stancu, Mutlu Topçu tarafından Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya sürülürken, diğer transfer Onur Atasayar ise yedek soyunduruldu.

TAKIMLAR SANTRADAYKEN SAHAYA MADDE YAĞDI

Bursasporlu taraftarların Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in bulunduğu tarafa yabancı madde atması nedeniyle müsabaka geç başladı.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi. Karşılaşma öncesinde kalesine doğru giden Volkan'a patlayıcı ve yanıcı maddeler atılması, mücadelenin 3 dakika gecikmeli başlamasına neden oldu.

FENERBAHÇE, SOW İLE ÖNE GEÇTİ

Maçın başlamasının ardından Bursaspor topa hakim olurken, Fenerbahçe ise savunmada kalabalık kalıp önde Lens, Sow ve Aatif üçlüsüyle kontra aradı. Takımların birbirini tartmasıyla geçen ilk 20 dakikada fazlaca yapılan top kayıpları ve pas hatalarıyla geçti.

20. dakikada Jeremain Lens'in sol çizgiye inip yaptığı orta Tomas Sivok'un eline çarptı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Moussa Sow, 22. dakikada sert bir vuruşla köşeden ağları buldu. Ligin en iyi penaltı kurtaran kalecisi olan Harun Tekin, köşeyi bilmesine rağmen sert gelen topu çıkaramadı.

BATALLA, FRİKİKTEN GOLE YAKLAŞTI

Golden sonra Bursaspor, Batalla'nın frikik golüyle skoru eşitlemeye çok yaklaştı. Ceza sahası yayı içinden kazanılan duran topun başına Pablo Batalla ve Yonathan Del Valle geçti. Pablo Batalla kısa pasını Yonathan Del Valle ile buluşturdu. Yonathan Del Valle'nin durdurduğu topa hareketlenen Pablo Batalla kaleye sert bir şut çekti ancak bu top az bir farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

BURSASPOR, DEVRE SONUNDA 10 KİŞİ KALDI

İlk devrenin son 15 dakikalık bölümünde iki takım da oyun kurmakta güçlük çekti. Karşılık top kayıpları, final paslarının hatalı verilmesi gol pozisyonlarının bile oluşmamasına neden oldu.

Devrenin bitimine 2 dakika kala Bursaspor'da Boban Jovic, Jeremain Lens'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü. Jovic, ilk sarı kartını da Lens ile yaşadığı tartışma sonrası görmüştü.

İlk devre, Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile 1-0 sona erdi.

FENERBAHÇE YAKALAYIP ATAMADI!

İkinci yarıya Bursaspor Del Valle'nin yerine Kubilay Kanatsızkuş'u alarak başladı. 10 kişi kalmasına rağmen daha hücumcu bir kadroyla sahada olan Bursaspor, oyunu dengelemekte güçlük çekti.

Savunma güvenliğini ikinci plana alan Bursaspor, kalesinde tehlikeli ataklar yaşadı. Fenerbahçe hücumcuları, sıklıkla rakip savunmayı eksik yakaladılar. 4'e 3, 3'e 3 ve 3'ye 2 ataklar yapan Fenerbahçe, son pasları ya da son vuruşları yapamayarak farkı artıramadı.

BATALLA, 88'DE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Fenerbahçe, yakaladığı ve atamadığı pozisyonların acısını 88. dakikada kalesinde gördüğü penaltı golüyle çekti. Bursaspor, 88. dakikada Batalla'nın penaltı golüyle 10 kişi kalmasına rağmen 1 puanı kurtardı.



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