Fenerbahçe'ye Brezilya'da Rodriguinho şoku

Globo Esporte'de yer alan habere göre Corinthians, perşembe akşamı Türkiye'den gelen Fenerbahçe yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertli ekip Rodriguinho için ilgisini belirtirken Brezilya ekibi onu takımda tutmak istediklerini iletti. Corinthians, 28 yaşındaki oyuncunun Aralık 2017'de bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
Corinthians Sportif Direktörü Flavio Adauto, "Fenerbahçe, Rodriguinho için bizimle masaya oturdu ancak biz daha teklif aşamasına gelmeden onu takımda tutma isteğimizi ilettik. Onlar da Avrupa'ya geri döndü" ifadelerini kullandı.
Brezilya ekibi Rodriguinho'nun bonservisinin %50'sine sahipken %40'ı Capivariano, %10'u da America-MG'ye ait.
28 yaşındaki oyuncu kulübünden 3 yıllık yeni sözleşme isterken Corinthians 2 yılda diretiyor.
Ajansspor
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Lyon'dan onay çıktı, yıldız futbolcu Aslan oluyor !
Beşiktaş istedi Antalyaspor alıyor ! Anlaşma sağlandı...
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: ''Bu yapılan terör eylemidir''
Galatasaray'a sakat futbolculardan iyi haber geldi !
Galatasaray'dan ayrılıyor mu ? Riekerink noktayı koydu...
Ersan Gülüm'den açıklama: ''Çin'e sanki tatile gittim''
Süper Lig ekibi bombayı patlattı ! Brezilyalı yıldız imzaladı...
2017 yılı Real Madrid için kabus oldu ! 8 maçtan sadece...
Süper Lig'de Saffet Susic sesleri ! Sürpriz gelişme...
Beşiktaş'ta sakatlık şoku ! Oyuna devam edemedi...
Şenol Güneş'ten maç sonunda itiraf geldi ! Benim hatam...
Sergen Yalçın Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti !
FENERBAHÇE'YE BREZİLYA'DA RODRİGUİNHO ŞOKU
Fenerbahçe yönetimi, Rodriguinho transferi için kulübü Corinthians'la yaptığı görüşmenin ardından Brezilya'dan ayrıldı.
Globo Esporte'de yer alan habere göre Corinthians, perşembe akşamı Türkiye'den gelen Fenerbahçe yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertli ekip Rodriguinho için ilgisini belirtirken Brezilya ekibi onu takımda tutmak istediklerini iletti. Corinthians, 28 yaşındaki oyuncunun Aralık 2017'de bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS