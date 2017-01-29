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Fenerbahçe'ye ağır darbe !

FENERBAHÇE'YE AĞIR DARBE !

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 4-1 mağlup oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Sarı lacivertli takım sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. 

AÇILIŞI UMUT YAPTI

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği maçta Sergen Yalçın'ın ekibi Kayserispor 33. dakikada Umut Bulut'un golüyle öne geçti. Umut Bulut bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü Fenerbahçe'ye atarken, bu sezon 15 maçı boş geçen Umut Bulut ayrıca Kayserispor forması ile ligde ilk golünü attı.

FENERBAHÇE DEVREYİ EŞİTLİKLE KAPATTI

Fenerbahçe, ilk yarının bitimine az bir süre kala Mehmet Topal ile beraberliği yakaladı ve devreye 1-1 eşitlikle girdi.

KAYSERİSPOR YENİDEN ÖNDE

Şener Özbayraklı'nın yer aldığı Fenerbahçe'nin sağ kanadını etkili kullanan Kayserispor, 70. dakikada bu bölgedeki boşluğu iyi değerlendirerek 70'te yeniden öne geçti. Güray Vural, Varela'nın asistini gole çevirdi ve skoru 2-1'e getirmeyi başardı.

FARK İKİYE ÇIKTI

Sol kanatta Levent Gülen'in uzun pasıyla topla buluşan Güray Vural bekletmeden topu ceza sahası içine çevirdi. Altıpas içine yönelen topa hareketlenen Welliton Soares boş kaleye şutunu çekti ve topu ağlar ile buluşturdu.

PERDE MÜTHİŞ KAPANDI

90+4'te son sözü Güray Vural söyledi. Çok uzak mesafeden muazzam bir vuruş yapan Güray jeneriklere girecek bir golle skoru belirledi: 4-1.

Güray Vural'ın 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Kayserispor, Fenerbahçe karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Advocaat'ın öğrencileri 35 puanla 5. sıradaki yerinde kaldı. Ev sahibi ekip zorlu maratonda 4. galibiyetini alarak 16 puana yükseldi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri 3 puanı alarak derin bir nefes aldı.    

İŞTE MAÇIN ÖZETİ
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