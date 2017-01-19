ANA SAYFA
CANLI MAÇBEŞİKTAŞ - DARICA G.BİRLİĞİ / MÜTHİŞ MÜCADELE
Fenerbahçe’ye 10 numara sambacı

FENERBAHÇE’YE 10 NUMARA SAMBACI

Sosa transferinde umduğunu bulamayan Fenerbahçe yönetimi ibreyi Hernanes’e çevirdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sosa transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe yönetimi, İtalya'da ibreyi Teknik Direktör Dick Advocaat'ın isteği üzerine Juventus forması giyen Hernanes'e çevirdi. Çizme ekibi ile masaya oturacak olan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Kanarya, satın alma opsiyonu olarak da Juventus'a 5 milyon euro önerecek. 

Sarı-lacivertliler, Hernanes transferini sonuçlandırarak ofansif orta saha problemini çözmek istiyor. Juventus'ta fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. 10'u lig olmak üzere İtalyan ekibinde toplam 13 resmi maça çıkan Hernanes, 1 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertlilerde forma giyen arkadaşı Josef'ten de sürekli bilgi aldığı kaydedildi.

HERNANES KİMDİR?

DoğumYeri: ……….Recife/Brezilya

DoğumTarihi: …………….29.5.1985

Mevkii: ……………………..Orta saha

Boyu: ………………………………..1.80

Kulübü: ……………………….Juventus

Sözleşme Bitiş Tarihi: ….30.6.2018

AMK Gazetesi
167
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a istifa çağrısıDzeko tamam sıra Roma’daAziz Yıldırım’a 6 ay ceza !
Fenerbahçe’ye 10 numara sambacıAli Ay: Aziz Yıldırım ile görüştükDursun Özbek'ten TT Arena müjdesi
Galatasaray'a bir Hollandalı dahaEkici'de şok gelişme !''Ben Trabzonspor ile anlaştım''
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS