Fenerbahçe'nin yeni transferinden Lens'e mesaj

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Oleksandr Karavaev; "Lens çok hızlı bir futbolcu, rekabeti seviyorum" dedi.

Sarı-lacivertliler, bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan ve son olarak Zorya'da kiralık olarak oynayan Oleksandr Karavaev'i sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Karavaev, Ukrayna basınına Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEĞİM"

"Fenerbahçe ile menajerim görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye'ye uçacağım ve sağlık kontrollerinden geçeceğim."

LENS'E MESAJ

"Lens çok hızlı bir oyuncu. İnanımaz bir hızı var. Rekabeti seviyorum. Neler olacağını göreceğiz. Kendime güveniyorum. Forma için savaşacağım"

"F.BAHÇE BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

"Fenerbahçe büyük bir geçmişi olan takım. Katıldığı tüm yarışlarda hedefi olan bir takım. Sadece kazanmak istiyor. Benim için önemli bir adım"