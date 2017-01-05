Fenerbahçe'nin yeni planı: Eljero Elia

Ben Arfa ve Depay Fenerbahçe'ye gelmiyor. Advocaat, Aziz Yıldırım'dan Elia transferini istedi.
Fenerbahçe'de transferin son gözdesi belli oldu; Eljero Elia! Ben Arfa ve Memphis Depay transferlerinde istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, rotasını Feyenoord'un yıldızı Elia'ya çevirdi. Fenerbahçe taraftarı, Karavayev'in ardından yeni transferi merakla beklerken, Lens'in ardından bir Hollandalı daha Kadıköy yolunda...
10 NUMARA VE SOL AÇIK TRANSFERİ HEDEFİ
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de gözler 10 numara ve sol açık transferlerine çevrildi. 10 numara için her konuda anlaşmaya vardıkları Mehmet Ekici için kulübü Trabzonspor'dan haber bekleyen Fenerbahçe, sol açık sıkıntısını da Feyenoord'dan Elia ile kapatmayı düşünüyor.
Fenerbahçe'de yönetim ve teknik direktör Dirk Advocaat'ın listesinin en üstünde Feyenoordlu Eljero Elia'nın isminin yer aldığı iddia edilirken, bu oyuncu için Hollanda Kulübü ile görüşmelere başlanacağı ortaya çıktı.
ELIA'NIN TRANSFER PLANI KİRALIK
Fenerbahçe'nin Elia transferini ilk etapta kiralık olarak gerçekleştirmeyi düşündükleri ancak oluşacak şartlara göre durumun netleşeceği bildirildi. Bonservis bedeli 3 milyon euro olarak değerlendirilen Elia'nın bonservis konusunun çözülmesi durumunda ise yeni bir kararın alınabileceği ifade edildi.
KUYT'TAN ELIA'YA TRANSFER TAVSİYESİ: "FENERBAHÇE'YE GİT ELIA"
Dirk Kuyt, Eljero Elia'ya; "Hayatımın en güzel günlerini F.Bahçe'de geçirdim. İyi niyetliysen ve mücadele edersen seni el üstünde taşırlar"
FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ ELIA KİMDİR?
Orta sahanın sağında ve forvet arkasında da oynayabilen 29 yaşındaki Eljero George Rinaldo Elia, bu sezon Feyenoord formasıyla 17 maça çıakrken 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı da forma giydi. Kariyerinde daha önce Werder Bremen, Southampton, Juventus, Hamburg, FC Twente ve ADO Den Haag'ta da oynayan Elia için şu ana kadar toplamda 24 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi.
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FENERBAHÇE'NİN YENİ PLANI: ELJERO ELİA
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Ben Arfa ve Depay Fenerbahçe'ye gelmiyor. Advocaat, Aziz Yıldırım'dan Elia transferini istedi.
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