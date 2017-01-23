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Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Hernanes

FENERBAHÇE'NİN YENİ 10 NUMARASI HERNANES

Başakşehir'i yenerek zirve yolunda çok önemli bir virajı dönen Fenerbahçe'de sıra geldi transfere...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, devre arası transfer döneminde takıma kesinlikle bir 10 numara alınmasını istiyor.

Yönetim de sürekli bu transferi sonlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Milan'da forma giyen Sosa ile bugün son kez görüşecek sarı lacivertli yönetim Arjantinli futbolcuyu ikna etmek için çalışacak. Yönetim bu transferde umduduğunu bulamazsa Juventus'un kapısını çalacak. 

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Hernanes'i isteyecek. Advocaat, Sosa'nın alınmaması durumunda Brezilyalı 10 numara Hernanes'in takıma katılmasını istiyor. Başakşehir maçında bir kez daha görüldü ki Fenerbahçe orta sahasında yaratıcı oyuncu yok... Sosa ya da Hernanes bu açığı kapatacak. 
 

TARAFTAR DA TRANSFERİ BEKLİYOR

Transferde son 1 hafta ve Fenerbahçeli taraftarlar da transferi dört gözle bekliyor. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları yapılacak bir 10 numara transferiyle şampiyonluğun geleceği görüşünde.

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