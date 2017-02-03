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Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu belli oldu

FENERBAHÇE’NİN UEFA KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği yeni kadroyu bildirdi.

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Salih Uçan ve Stoch listeden çıkarıldı. Kadroya Fernandao ile Aatıf dahil edildi.

İşte Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi için revize edilen kadrosu…

KALECİ
Volkan Demirel
Ertuğrul Taşkıran
Fabiano

DEFANS
Hasan Ali Kaldırım
Simon Kjaer
Şener Özbayraklı
Savaş Polat*
İsmail Köybaşı
Gregory van der Wiel
Roman Neustädter
Martin Skrtel

ORTA SAHA
Mehmet Topal
Souza
Alper Potuk
Ozan Tufan
Volkan Şen
Ramazan Civelek
Muhammed Karakoç*
Ahmethan Köse*
Jeremain Lens

FORVET
Aatıf Chahechoue
Fernandao
Robin van Persie
Moussa Sow
Emmanuel Emenike
Caner Koca*

AMK Gazetesi
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