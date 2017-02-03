Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu belli oldu

FENERBAHÇE’NİN UEFA KADROSU BELLİ OLDU Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği yeni kadroyu bildirdi. Futbol » Uefa Avrupa Ligi 03.02.2017 21:05

Salih Uçan ve Stoch listeden çıkarıldı. Kadroya Fernandao ile Aatıf dahil edildi. İşte Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi için revize edilen kadrosu…



KALECİ

Volkan Demirel

Ertuğrul Taşkıran

Fabiano



DEFANS

Hasan Ali Kaldırım

Simon Kjaer

Şener Özbayraklı

Savaş Polat*

İsmail Köybaşı

Gregory van der Wiel

Roman Neustädter

Martin Skrtel



ORTA SAHA

Mehmet Topal

Souza

Alper Potuk

Ozan Tufan

Volkan Şen

Ramazan Civelek

Muhammed Karakoç*

Ahmethan Köse*

Jeremain Lens



FORVET

Aatıf Chahechoue

Fernandao

Robin van Persie

Moussa Sow

Emmanuel Emenike

Caner Koca* AMK Gazetesi 153