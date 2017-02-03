Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu belli oldu

Salih Uçan ve Stoch listeden çıkarıldı. Kadroya Fernandao ile Aatıf dahil edildi.
İşte Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi için revize edilen kadrosu…
KALECİ
Volkan Demirel
Ertuğrul Taşkıran
Fabiano
DEFANS
Hasan Ali Kaldırım
Simon Kjaer
Şener Özbayraklı
Savaş Polat*
İsmail Köybaşı
Gregory van der Wiel
Roman Neustädter
Martin Skrtel
ORTA SAHA
Mehmet Topal
Souza
Alper Potuk
Ozan Tufan
Volkan Şen
Ramazan Civelek
Muhammed Karakoç*
Ahmethan Köse*
Jeremain Lens
FORVET
Aatıf Chahechoue
Fernandao
Robin van Persie
Moussa Sow
Emmanuel Emenike
Caner Koca*