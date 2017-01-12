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Fenerbahçe'nin resmi sitesi dünya altıncısı

FENERBAHÇE'NİN RESMİ SİTESİ DÜNYA ALTINCISI

Fenerbahçe internet sitesi, dünyada en fazla ziyaret edilen futbol kulübü resmi siteleri arasında altıncı oldu.

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Fenerbahçe internet sitesi, UEFA Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu'na göre, 2016'nın ilk 6 ayında, dünyada en fazla ziyaret edilen futbol kulübü resmi siteleri arasında altıncı oldu.

UEFA, dünyada en çok ziyaret edilen kulüp internet sitelerini  açıkladı. Yayımlanan araştırmada, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi, ortalama  aylık 3,3 milyon ziyaretçiyle dünya genelinde altıncı sırada yer buldu.
 
Aylık ziyaretçi ortalamasına göre belirlenen sıralamada, İngiltere  Premier Lig temsilcileri Manchester United 8,6 milyon ziyaretçiyle birinci,  Arsenal 8,5 milyonla ikinci ve Liverpool 7,7 milyonla üçüncü sırada yer aldı.
 
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid 7,2  milyon, Barcelona da 6,3 milyon ziyaretçiyle İngiliz takımlarını takip etti.
 
Fenerbahçe, ortalama 3,3 milyon aylık ziyaretçiyle Chelsea, Bayern  Münih, Borussia Dortmund, Sao Paulo, Manchester City ve Juventus gibi kulüpleri  geride bıraktı.
 
Galatasaray, 1,6 milyon ziyaretçiyle 18. sırada yer alırken, Beşiktaş  ise ilk 20'ye giremedi.
 
Beşiktaş'ın sitesi, en fazla zaman geçirilenler arasında
 
Aylık ortalama ziyaretçi sayılarının hesaplandığı raporda, internet  sitesinde geçirilen zaman ortalamasına da yer verildi.
 
Bir milyonun üstünde ziyaretçisi olan Beşiktaş Kulübünün internet  sitesi, ortalama 4,5 dakikayla "futbolseverlerin en uzun zaman geçirdiği kulüp  internet siteleri" sıralamasında üçüncü oldu.
 
Bu kategoride Alman ekibi Eintracht Frankfurt 5,5 dakikayla birinci ve  Fransız temsilcisi Olympique Lyon da 4 dakika 40 saniyeyle ikinci sırayı aldı.
 
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın internet siteleri ise ortalama birer  dakika zaman harcanmasıyla alt sıralarda kaldı.

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