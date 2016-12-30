ANA SAYFA
Fenerbahçe’nin Mehmet Ekici kararı

FENERBAHÇE’NİN MEHMET EKİCİ KARARI

Devre arası transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Mehmet Ekici için beklemeye geçti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde beklemede. Sarı lacivertliler Trabzonspor’un istediği Fernandao’yu ise göndermeyi düşünmüyor.

Milli futbolcunun sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek. Bordo mavililer devre arasında bu oyuncudan gelir etmeyi planlıyor.

İki kulüp arasında takas formülü konuşuldu. Fenerbahçe, Aatıf Chahechouhe veya Miroslav Stoch için kapıyı kapatmazken, Fernandao’yu takımda tutma konusunda kararlı. Teknik direktör Dick Advocaat, Menemen Belediyespor maçından sonra Fernandao’dan memnun olduklarını ve merkez santrfor aramadıklarını belirtti.

Mehmet Ekici için takasın yanı sıra sarı lacivertlilerin düşük bir bonservis ücreti ödemesi de gündemde. Ancak Fenerbahçe, UEFA ile arasındaki anlaşma gereği bu bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Sarı lacivertliler bu şartlarda Mehmet Ekici için ısrarcı ve aceleci davranmama konusundaki tavrını değiştirmeyecek.

287
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kerem Tunçeri dizi yıldızı olduFutbolcular bagaj görevlisini dövdüGomez’den heyecanlandıran paylaşım
Bruma’ya dev teklifVan Persie için sert sözlerFenerbahçe resti çekti: Maçlara çıkmayız !
''Messi türünün tek örneği''Fabio Bilica sahalara döndüLens'e karşılık Emenike & Wiel
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS