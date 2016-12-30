Fenerbahçe’nin Mehmet Ekici kararı

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde beklemede. Sarı lacivertliler Trabzonspor’un istediği Fernandao’yu ise göndermeyi düşünmüyor.

Milli futbolcunun sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek. Bordo mavililer devre arasında bu oyuncudan gelir etmeyi planlıyor.

İki kulüp arasında takas formülü konuşuldu. Fenerbahçe, Aatıf Chahechouhe veya Miroslav Stoch için kapıyı kapatmazken, Fernandao’yu takımda tutma konusunda kararlı. Teknik direktör Dick Advocaat, Menemen Belediyespor maçından sonra Fernandao’dan memnun olduklarını ve merkez santrfor aramadıklarını belirtti.

Mehmet Ekici için takasın yanı sıra sarı lacivertlilerin düşük bir bonservis ücreti ödemesi de gündemde. Ancak Fenerbahçe, UEFA ile arasındaki anlaşma gereği bu bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Sarı lacivertliler bu şartlarda Mehmet Ekici için ısrarcı ve aceleci davranmama konusundaki tavrını değiştirmeyecek.