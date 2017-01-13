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Fenerbahçe'nin Lens formülü: Tekrar kiralama

FENERBAHÇE'NİN LENS FORMÜLÜ: TEKRAR KİRALAMA

Fenerbahçe yönetimi, Lens'i 1 yıl daha kiralamak için harekete geçti.

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Lens, Partizani maçı sonrasında "Benim elimde olan bir şey yok ama Sunderland küme düşerse benim için bazı şeyler kolay olur" demişti. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Lens'i 1 yıl daha kiralamak için harekete geçti. Satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ilave edilecek.

Gösterdiği performansla Fenerbahçeli taraftarların kalbinde taht kuran Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'in açıklamaları tüm Fenerliler için umut oldu. 
 
Partizani ile oynanan hazırlık maçının ardından Lens, "Geleceğime şu anda tek başıma karar veremem. Her şey benim elimde değil. Ama sadece Sunderland küme düşerse benim için bazı şeylerin kolay olabileceğini söyleyebilirim" açıklamasını yapmışti. Lens'in bonservisini almak için zaten çok istekli olan Fenerbahçe yönetimi yakın bir zaman içinde Sunderland ile masaya oturacak. Fenerbahçe yönetimi UEFA ile yapılan mali anlaşma gereği öncelikle Lens'i 1 yıl daha kiralamak isteyecek. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da ilave edilecek.
 
SATIN ALMA OPSİYONU 5-6 MİLYON EURO OLACAK
 
Bu şekilde 5-6 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonuyla Sunderland kulübünün razı olacağı bir sözleşme düzenlenecek. 
 
Lens'in Fenerbahçe'de oynamak istemesi ve bunda ısrarlı olması da Sarı-Lacivertli yöneticilerin en büyük kozu olacak. Sunderland, 20 takımlı Premier Lig'de 15 puanla 18. sırada bulunuyor. Küme düşme adayları arasında gösterilen Sunderland mali bir kriz içinde..

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