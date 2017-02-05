ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin kupada Beşiktaş hasreti

FENERBAHÇE'NİN KUPADA BEŞİKTAŞ HASRETİ

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı en son 1983'de hükmen mağlup etmişti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beşiktaş Fenerbahçe’ye 1983’ten beri kupada yenilmiyor. 83’te de yenilmemişti ama cezalı Mehmet Ekşi’yi oynattığı gerekçesiyle 1-1 biten maçta 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.

Siyah beyazlılar rövanşı 2-1 kazanmış ancak elenmişti. F.Bahçe o yıldan sonra 29 yıl kupaya hasret kalırken, Beşiktaş’ı da bir daha yenemedi. Bu durum yıllarca ‘sarı kartın laneti’ olarak da yorumlandı. 1983’teki maçta rakip olan Mehmet Ekşi ve Yaşar Duran ile konuştuk.

58970c92c03c0e3684e637f6.png

O OLAY YÜZÜNDEN BEŞİKTAŞ’TAN GİTTİM
BU hükmen yenilgide suçum yoktu. O olay futbol hayatıma mal oldu. Kaptanlıktan oldum, Beşiktaş’tan gittim. İlahlar beni kurban seçti. Bakın ben takımın kaptanı ve önemli bir oyuncusuyum ama hiçbir gazetede maçtan önce cezalı olduğuma dair bir haber çıkmadı. Adımı kadroya yazan hoca. Oyuncuların cezalarını takip eden de hakem raporu sorumlusu. Beşiktaş zarar görmesin diye gittim. Bugünkü karşılaşmada favorim Beşiktaş.

MEHMET EKŞi
(Eski Beşiktaşlı Futbolcu)

58970ca7c03c0e3684e637fa.png

58970ca7c03c0e3684e637f8.png

YAŞAR DURAN: MEHMET EKŞİ’NİN SUÇU DEĞİLDİ
Tarihsel olarak Beşiktaş, F.Bahçe’ye ters gelir. Ama kupadaki bu serinin bir nedeni Mehmet Ekşi’nin sarı kartının laneti olabilir! Ekşi’yi çok severim. Bana uzaktan voleyle güzel bir gol de atmıştı. 

58970d3ec03c0e3684e63811.jpg

Hükmen yenilgiye neden olan kartta suç onun değil. Yardımcı hocaların ve kart çizelgesini tutanlarındır hata. Bu olay elbette Mehmet Ekşi’yi sarsmıştır. 34 yıllık seri bugün bitebilir. F.Bahçe de F.Bahçe’dir.

Hürriyet
0
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ömer Toprak Borussia Dortmund’da !Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda ?Ahmet Nur Çebi: Gelmezlerse kendileri bilir
Van Persie'den iddialı sözlerİtalya'da çılgın maç ! 8 gol...Dursun Özbek: Mete Kalkavan görevini yaptı
Erman Toroğlu'ndan bomba açıklamalar !Mustafa Pektemek sosyal medyayı salladıAbdullah Avcı: Herkes hata yapıyor
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS