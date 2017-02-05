Fenerbahçe'nin kupada Beşiktaş hasreti

Beşiktaş Fenerbahçe’ye 1983’ten beri kupada yenilmiyor. 83’te de yenilmemişti ama cezalı Mehmet Ekşi’yi oynattığı gerekçesiyle 1-1 biten maçta 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.

Siyah beyazlılar rövanşı 2-1 kazanmış ancak elenmişti. F.Bahçe o yıldan sonra 29 yıl kupaya hasret kalırken, Beşiktaş’ı da bir daha yenemedi. Bu durum yıllarca ‘sarı kartın laneti’ olarak da yorumlandı. 1983’teki maçta rakip olan Mehmet Ekşi ve Yaşar Duran ile konuştuk.





O OLAY YÜZÜNDEN BEŞİKTAŞ’TAN GİTTİM

BU hükmen yenilgide suçum yoktu. O olay futbol hayatıma mal oldu. Kaptanlıktan oldum, Beşiktaş’tan gittim. İlahlar beni kurban seçti. Bakın ben takımın kaptanı ve önemli bir oyuncusuyum ama hiçbir gazetede maçtan önce cezalı olduğuma dair bir haber çıkmadı. Adımı kadroya yazan hoca. Oyuncuların cezalarını takip eden de hakem raporu sorumlusu. Beşiktaş zarar görmesin diye gittim. Bugünkü karşılaşmada favorim Beşiktaş.

MEHMET EKŞi

(Eski Beşiktaşlı Futbolcu)





YAŞAR DURAN: MEHMET EKŞİ’NİN SUÇU DEĞİLDİ

Tarihsel olarak Beşiktaş, F.Bahçe’ye ters gelir. Ama kupadaki bu serinin bir nedeni Mehmet Ekşi’nin sarı kartının laneti olabilir! Ekşi’yi çok severim. Bana uzaktan voleyle güzel bir gol de atmıştı.







Hükmen yenilgiye neden olan kartta suç onun değil. Yardımcı hocaların ve kart çizelgesini tutanlarındır hata. Bu olay elbette Mehmet Ekşi’yi sarsmıştır. 34 yıllık seri bugün bitebilir. F.Bahçe de F.Bahçe’dir.