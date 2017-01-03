Fenerbahçe’nin kamp programı belli oldu !

Fenerbahçe’nin devre arası kamp programı belli oldu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

Profesyonel Futbol Takımımız, 7 günlük iznin ardından 6 Ocak Cuma günü toplanacak. 12 Ocak Perşembe gününe kadar Antalya’da kamp yapacak Ekibimiz, burada iki de hazırlık maçı yapacak.

29 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Menemen Belediyespor maçı sonrası devre arası tatiline çıkan Takımımız, 7 günlük iznin ardından sezonun 2. yarısı için hazırlıklarına başlayacak.

Profesyonel Futbol Takımımız, 6 Ocak Cuma günü bir araya gelecek. Aynı gün kamp için Antalya’ya gidecek Takımımız, sezonun 2. devresi öncesi ilk antrenmanını burada yapacak.

12 Ocak Perşembe gününe kadar Antalya’da kalacak Ekibimiz, 2 de hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçemiz, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımı ile Akdeniz Üniversitesi Stadı’nda karşılaşacak. Takımımız, aynı stat da 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de Arnavutluk’un Partizani Tirane ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Profesyonel Futbol Takımımız, 12 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından İstanbul’a dönecek.

Sezonun 2. yarısının ilk maçına Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Adanaspor karşısında çıkacak Ekibimiz, hazırlıklarına Can Bartu Tesislerimizde devam edecek.