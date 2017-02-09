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Fenerbahçe'nin kabusu çok iddialı

FENERBAHÇE'NİN KABUSU ÇOK İDDİALI

Pablo Martin Batalla, cumartesi günü için de camiaya umut dolu mesajlar yolladı.

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Büyük takımlarla oynanan her maça performansıyla damga vuran, Fenerbahçe’ye son 3 maçta 2 gol atan Timsah’ın süper bücürü Batalla, yine iddialı: Taraftarımız tribünleri doldursun. Bursa’da kazanan biz olacağız!

Pablo Martin Batalla... Bursaspor’un yaşayan efsanesi takımının en büyük kozu. Geride kalan 18 maça 6 gol, 5 asistlik performansıyla damga vuran Arjantinli yıldız, Fenerbahçe maçı öncesinde hayli iddialı. Sezonun ilk yarısındaki maçta Sarı-Lacivertliler’i Kadıköy’de deviren golü atan Pablo Martin Batalla, cumartesi günü için de camiaya umut dolu mesajlar yolladı.

Aynı İstanbul’da olduğu gibi Timsah Arena’da da zafere yakın taraf olduklarını dile getiren yıldız futbolcu, “Evimizde dolu tribünler önünde oynuyorsak futbolcular olarak çok daha iyi motive olabiliyoruz ve sahaya ekstra bir motivasyonla çıkıyoruz. Bu maçta da taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Kazanmamız halinde büyük moral bulacağız ve takımın geleceği adına önemli bir adım atacağız” açıklamasında bulundu. 

Bilal ve Furkan yok 

Teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak olan Yeşil-Beyazlılar, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Bursaspor’da iki eksik var. Sakatlıkları bulunan Bilal Kısa ile Furkan Özçal, bu kritik mücadelede forma giyemeyecek. 

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