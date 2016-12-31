Fenerbahçe'nin ilk transferi Oleksandr Karavaev

Sarı-Lacivertli kulüp, Zorya Luhansk takımında oynayan Shakhtar Donetsk futbolcusu Oleksandr Karavaev'in transferi için görüşmelere başlandığını da duyurdu.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup aşamasında rakibi olan Zorya Luhans'ta kiralık olarak oynayan Shkahtar Donetsk'in futbolcusu Oleksandr Karavaev, sezon sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.
Zorya Luhansk Kulübü, transferi resmi sitesinden duyurdu ve oyuncuya Sarı-Lacivertl kulüpte başarılar diledi.
Fenerbahçe'den açıklama geldi
Fenerbahçe de Oleksandr Karavaev'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı:
Resmi açıklamada şu ifadeler kullandı;
"Kulübümüz Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavayev’in ligin ikinci yarısında kulübümüze kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."
Tüm kategorilerde oynadı
Teknik direktör Dick Advocaat'ın transferini istediği Karavaev, sıklıkla orta sahanın sağ tarafında görev alıyor. 24 yaşındaki oyuncu zaman zaman sol kanatta da görev yapabiliyor.
Tüm alt yaş kategorilerinde Ukrayna Milli Takım formasını terleten 1992 doğumlu futbolcu 4 kez de A Milli Takım forması giydi.
Zorya Luhansk'ın resmi sitesinden yapılan duyuru ise şöyle;
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FENERBAHÇE'NİN İLK TRANSFERİ OLEKSANDR KARAVAEV
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin ilk transferini yaptı.
Sarı-Lacivertli kulüp, Zorya Luhansk takımında oynayan Shakhtar Donetsk futbolcusu Oleksandr Karavaev'in transferi için görüşmelere başlandığını da duyurdu.
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