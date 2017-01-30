Fenerbahçe’nin en zor dönemi

Kayserispor’dan farklı mağlubiyet alan Fenerbahçe’de lig için umutlar tükenmeye başladı. Sarı-Lacivertli takım işleri zora sokarken ligin üst sıralarındaki takımları yenip, alt sıralardaki takımları puan kaptırma alışkanlığına da devam etmiş oldu. Dünkü kötü oyun karşısında Teknik Direktör Advocaat da şaşkınlığını gizleyemeyip bir kez daha transfere ihtiyacı olduğunu ve takımın kalitesinin arttırılması gerektiğini dile getirdi.

Takım içinden 10 numara ve 8.5 numara pozisyonları için sürekli arayışlarda olan Advocaat, son dönemde Salih, daha önce Aatıf, zaman zaman Alper ve Ozan’ı deniyor ama istediği dikişi tutturamıyor. Hollandali teknik adamın forvet arkasına van Persie’yi de denediği maçlar oldu ama tam randıman alınamıyor ve süreklilik adına sakatlıklar da tecrübeli hocanın planlarını bozuyor.

Ara transfer Mehmet Ekici polemiği ile geçti

Transferin bitmesine 1 gün kala sadece Karavaiev’i kiralık olarak kadrosuna katabilen Fenerbahçe , Mehmet Ekici polemiği ile zaman harcadı. Başka isimleri de çeşitli sebeplerle ikna edemeyen sarı-lacivertli takım , büyük bir sürpriz olmadıkça mevcut kadro ile yoluna devam edecek.

Beşiktaş’ın Konyaspor’u yenmesi durumunda lider ile puan farkı 9’a çıkacak olan Fenerbahçe hafta sonundaki kupa maçına odaklanacak. Deplasmandaki Beşiktaş derbisini çıkış noktası olarak gören Fenerbahçe’de 1 Şubat’tan itibaren bu maçın hazırlığı yapılacak. Advocaat , Kayseri maçındaki görüntünün nedenlerini bugün oyuncularına sorarken, onlara 1 gün izin verdi. Herkesin kendisine çeki düzen vermesini isteyen Advocaat, 1 Şubat’tan itibaren sıkı bir döneme gireceklerini ve herkesin bu takım için varını yoğunu ortaya koymasını istedi.

Türkiye Kupası, Avrupa Ligi ve lig maçları peş peşe…

5 Şubat’ta kupadaki Beşiktaş deplasmanı ile başlayacak zorlu süreç, ligin 20. haftasında 11 şubat’ta Bursa deplasmanı ile devam edecek.

16 Şubat Krasnodar ile Avrupa Ligi’nin ilk maçı deplasmanda oynanacak. Bu maçın rövanşı 22 Şubat’ta…

19 Şubat’ta Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Fenerbahçe Şubat ayını Gaziantep deplasmanında 26 Şubat’ta tamamlayacak. Şubat ayındaki 6 maçın 4’ünü deplasmanda oynayacak olan Fenerbahçe lig ve kupalardaki kaderini 5 Şubat ile 26 şubat arasında yani 3 hafta içinde belirlemiş olacak.