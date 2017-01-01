Fenerbahçe'nin Ben Arfa inadı

Sarı-Lacivertliler’de son günlerde transferin bir numaralı gündemi Mehmet Ekici’ydi. Ancak yönetim, Hatem Ben Arfa için de girişimlerini sürdürüyor. Fransız basınında çıkan haberlerde, 29 yaşındaki futbolcunun önceliğinin Fransa’da kalmak olduğu, bu nedenle yurt dışından gelen tekliflere sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu iddialara rağmen Sarı-Lacivertliler’in pes etmeye
hiç niyeti yok. Fenerbahçe Yönetimi önceliği, PSG ile anlaşmaya vermiş durumda. Fransız ekibinin yöneticileri, Sarı-Lacivertliler’den teklif geldiğini ancak orta yolu bulamadıklarını açıklamıştı. Taraflar pazarlıklara devam ediyor.
Yönetim seferber oldu
Fenerbahçe, PSG ile anlaşmaya varırsa hemen Hatem Ben Arfa ve menaceriyle görüşmelere başlayacak. Görüşmelerde sadece yöneticiler yer almayacak. Fransız yıldızı ikna etmek için Advocaat ile Robin van Persie de yönetime yardımcı olacak. Bu ikili, Ben Arfa’ya Fenerbahçe’yi anlatıp, gelmesi için ikna etmeye çalışacak. Yönetim, bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber edecek.
Bernardeschi de geliyor
PSG, Julian Draxler’e imza attırdıktan sonra Fransız oyuncunun burada forma bulma şansı iyice azaldı. Fransız devi ayrıca Fiorentina’nın yıldızı Bernardeschi için de girişimlerde bulunuyor. Bunun anlamı, Ben Arfa’nın artık istenmeyen adam olması. Bu durum da Sarı-Lacivertliler’in elini güçlendiriyor. Yönetimin hedefi, Mehmet Ekici ile Ben Arfa’yı aynı anda transfer edip, bol alternatifli bir kadroyla 2017’de rüzgar gibi esmek...
Hem 10 numara hem sol kanat
Hatem Ben Arfa, forvet arkasının yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor. Transfer edilmesi halinde bu özelliğiyle de birçok maçta Advocaat’ın elini rahatlatacak bir isim. Hollandalı çalıştırıcının soldaki ilk tercihi olan Moussa Sow, 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek. Tecrübeli oyuncu bu nedenle ligde Adanaspor, final gözüyle bakılan Başakşehir, Kayserispor ve Bursaspor gibi rakiplere karşı forma giyemeyecek. Senegal finale çıkarsa, Sow, Krasnodar ile oynanacak Avrupa Ligi ilk maçında da olmayacak. Ben Arfa transfer edilmesi halinde, yıldız futbolcunun boşluğunu doldurarak sol kanatta görev alacak ve Advocaat’ın kurtarıcısı olacak.
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FENERBAHÇE'NİN BEN ARFA İNADI
Ben Arfa'nın başka bir ülkeye gitmek istemediği iddia ediliyor Fenerbahçe yönetimi pes etmemekte kararlı.
Sarı-Lacivertliler’de son günlerde transferin bir numaralı gündemi Mehmet Ekici’ydi. Ancak yönetim, Hatem Ben Arfa için de girişimlerini sürdürüyor. Fransız basınında çıkan haberlerde, 29 yaşındaki futbolcunun önceliğinin Fransa’da kalmak olduğu, bu nedenle yurt dışından gelen tekliflere sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu iddialara rağmen Sarı-Lacivertliler’in pes etmeye
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