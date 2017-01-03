ANA SAYFA
Fenerbahçeli taraftarlardan İzmir Marşı

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN İZMİR MARŞI

Fenerbahçeli taraftarların Anadolu Efes maçında hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemeleri sosyal medyada gecenin olayı oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'i 81-75 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında sarı lacivertli taraftarlar İzmir Marşı'nı söyledi.

Ülker Sport Arena'yı dolduran binlerce taraftarın hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemesi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Marş söylendiği anda çekilen görüntüler Twitter ve Facebook'ta binlerce defa paylaşılırken, marşın içinde geçen, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" başlıklı hashtag saatlerce TT listesinde yer aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan attı.

İZMİR MARŞI'NIN SÖZLERİ

İzmir’in dağlarında çiçekler açar
Altın güneş orda sırmalar saçar
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

İzmir’in dağlarında oturdum kaldım
Şehit olanları deftere yazdım
Öksüz yavruları bağrıma bastım
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

80
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Felipe Melo Palmeiras'taİşte Podolski'nin yeni takımıCavcav Galatasaray’ı sildi !
Hollanda’dan flaş Sneijder iddiasıEgemen Korkmaz resmen Başakşehir’deBabel'in yaptığı hareketin anlamı ne ?
Azeri menajer Yasin için geliyorDünyanın en çok kazanan futbolcularıTrabzsonspor Burak Yılmaz'ın yerini dolduramadı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS