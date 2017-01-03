Fenerbahçeli taraftarlardan İzmir Marşı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'i 81-75 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında sarı lacivertli taraftarlar İzmir Marşı'nı söyledi.

Ülker Sport Arena'yı dolduran binlerce taraftarın hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemesi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Marş söylendiği anda çekilen görüntüler Twitter ve Facebook'ta binlerce defa paylaşılırken, marşın içinde geçen, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" başlıklı hashtag saatlerce TT listesinde yer aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan attı.

İZMİR MARŞI'NIN SÖZLERİ

İzmir’in dağlarında çiçekler açar

Altın güneş orda sırmalar saçar

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa

İzmir’in dağlarında oturdum kaldım

Şehit olanları deftere yazdım

Öksüz yavruları bağrıma bastım

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa