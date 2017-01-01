Fenerbahçeli futbolcuların şampiyonluk inancı

Kanarya’nın kaptanları Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Simon Kjaer, F.Bahçe'nin aylık dergisine açıklamalarda bulundu.

“Kötü başladığımız ligi, iyi toparladığımızı düşünüyorum” diyen Volkan Demirel, “Gerçek gücümüzü göstermeye başladık. Kazandığımız maçların ikinci yarıda devamını getirip şampiyonluğa doğru ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu. Krasnodar'ın zor bir rakip olduğuna değinen tecübeli kaleci, “Turu geçeceğimizi düşünüyorum ancak finali konuşmak için erken” dedi.

Sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak toparlandıklarını ifade eden Mehmet Topal, “Bütün gücümüzü ikinci yarıda gösterip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” dedi. Advocaat'ın takıma çok şey kattığına da değinen tecrübeli futbolcu, Avrupa'daki rakip Krasnodar için ise “Güçlü bir takım. Az hata yapan turu geçecektir” şeklinde konuştu.

Son maçlarda iyi bir seri yakaladıklarını kaydeden Kjaer ise “Güçlü bir takımız ve zirvenin sahibi olacağız. Krasnodar'ı da eleyeceğiz” ifadelerini kullandı.