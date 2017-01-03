Fenerbahçeli eski futbolcu Amatör Lig'de

2002 yılında Fenerbahçe’de forma giyen Erman Yıldırım, Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Torbalıspor’a transfer oldu.

Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Torbalıspor, sürpriz bir transfer hamlesi yaptı. Uzun süredir, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Erman Yıldırım ile görüşme yapan kulüp yönetimi, 33 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin 2002 yılında Galatasaray’ı 6-0’lık skorla yendiği maçın kardosunda yer alan ve 85. dakikada oyuna dahil olan defans oyuncusu Yıldırım'ın, imzayı da attığı öğrenildi. Erman Yıldırım 49 kez milli takımlarda forma giymişti.