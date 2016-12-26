ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Zabaleta hamlesi

FENERBAHÇE'DEN ZABALETA HAMLESİ

Fenerbahçe, 2017 haziranında sözleşmesi bitecek olan M.City’nin Arjantinli sağ beki Pablo Zabaleta’ya talip oldu. Görüşmeler devam ediyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, 10 numara ve santrfor mevkisi dışında Van der Wiel'in yerine sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği sağ bekin İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Pablo Zabaleta olduğu belirtildi. 31 yaşında ve 1.76 boyunda olan Arjantinli sağ bekin sözleşmesinin 2017 yılının haziran ayında bitiyor olması Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis ücretinin düşük olması beklenen Zabaleta, transfer edilmesi durumunda Fenerbahçe savunmasına güç katacak bir isim. 56 kez milli olan Zabaleta hala aktif olarak Arjantin formasını giymeye devam ediyor.
 
10 NUMARA VE SANTRFORA DA BAKILIYOR
Manchester City'nin Zabalita'nın sözleşmesini uzatmayı düşünmediği de iddialar arasında! Gerek Manchester City yönetimi gerekse de menajer aracılığıyla futbolcunun kendisiyle temasa geçildiği ve görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Sağ bek dışında Fenerbahçe'de 10 numara ve santrfor transferi çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.
 
Takvim

315
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ümit Karan’dan sürpriz adaylık duyurusuEmenike, Spartak Moskova'da !Talisca ve Aras Özbiliz ilk 11'de
Fenerbahçe'den Zabaleta hamlesiHatem Ben Arfa Fenerbahçe'ye...Fenerbahçe'den transferde 'hücum' hamlesi
Nakoulma, Kayserispor ile sözleşmesini feshettiAra transferde iki stoper birden !Muhammet Demir + 4 Milyon TL
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS