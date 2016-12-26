Fenerbahçe'den Zabaleta hamlesi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, 10 numara ve santrfor mevkisi dışında Van der Wiel'in yerine sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği sağ bekin İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Pablo Zabaleta olduğu belirtildi. 31 yaşında ve 1.76 boyunda olan Arjantinli sağ bekin sözleşmesinin 2017 yılının haziran ayında bitiyor olması Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis ücretinin düşük olması beklenen Zabaleta, transfer edilmesi durumunda Fenerbahçe savunmasına güç katacak bir isim. 56 kez milli olan Zabaleta hala aktif olarak Arjantin formasını giymeye devam ediyor.
10 NUMARA VE SANTRFORA DA BAKILIYOR
Manchester City'nin Zabalita'nın sözleşmesini uzatmayı düşünmediği de iddialar arasında! Gerek Manchester City yönetimi gerekse de menajer aracılığıyla futbolcunun kendisiyle temasa geçildiği ve görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Sağ bek dışında Fenerbahçe'de 10 numara ve santrfor transferi çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.
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FENERBAHÇE'DEN ZABALETA HAMLESİ
Fenerbahçe, 2017 haziranında sözleşmesi bitecek olan M.City’nin Arjantinli sağ beki Pablo Zabaleta’ya talip oldu. Görüşmeler devam ediyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, 10 numara ve santrfor mevkisi dışında Van der Wiel'in yerine sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği sağ bekin İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Pablo Zabaleta olduğu belirtildi. 31 yaşında ve 1.76 boyunda olan Arjantinli sağ bekin sözleşmesinin 2017 yılının haziran ayında bitiyor olması Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis ücretinin düşük olması beklenen Zabaleta, transfer edilmesi durumunda Fenerbahçe savunmasına güç katacak bir isim. 56 kez milli olan Zabaleta hala aktif olarak Arjantin formasını giymeye devam ediyor.
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