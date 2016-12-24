Fenerbahçe'den Volkan Demirel için flaş karar

Yönetim 2 yıl olarak planladığı yeni kontratı, son performansı ve olgun tavırları nedeniyle 2+2 yıl olarak belirledi. Bu durumda Volkan, 40 yaşında emekli olma hayalini gerçekleştirecek.

Başkan Aziz Yıldırım'ın sezon bitmeden imza atmama prensibinin devam etmesi beklenirken, tecrübeli kaleci, 4 yıl daha Sarı-Lacivertli formayı giyip, 40 yaşmda futbolu bırakan İtalyan Dino Zoff gibi emekli olmak istiyor. "F.Bahçe ile para konuşmam" diyen Volkan Demirel'in bu beklentisine Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim sıcak bakıyor.

5'iNCi İMZASINI ATACAK

27 Ekim 1981 doğumlu Demirel, 6 Ağustos 2002de Fenerbahçe'nin kapısından girdi. 36 yaşıdaki kaleci, bu süreçte 5 kez kontrat yaptı. İlk sözleşmesini 2 yıllık imzalayan Volkan, 2004'te 3, 2007'de 2 yıllık mukaveleler yaptı. Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi, 2009 ve 2013 yıllarında ise 4'er sezonluk sözleşmelere imzasını koydu. Yönetimin bu kez de 2+2 yıllık sözleşme yapması gündemde...



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