ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Volkan Demirel için flaş karar

FENERBAHÇE'DEN VOLKAN DEMİREL İÇİN FLAŞ KARAR

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 harika kurtarış yapan Volkan Demirel, yeni kontrat hazırlığı yapıyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yönetim 2 yıl olarak planladığı yeni kontratı, son performansı ve olgun tavırları nedeniyle 2+2 yıl olarak belirledi. Bu durumda Volkan, 40 yaşında emekli olma hayalini gerçekleştirecek. 

Başkan Aziz Yıldırım'ın sezon bitmeden imza atmama prensibinin devam etmesi beklenirken, tecrübeli kaleci, 4 yıl daha Sarı-Lacivertli formayı giyip, 40 yaşmda futbolu bırakan İtalyan Dino Zoff gibi emekli olmak istiyor. "F.Bahçe ile para konuşmam" diyen Volkan Demirel'in bu beklentisine Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim sıcak bakıyor. 

5'iNCi İMZASINI ATACAK 
27 Ekim 1981 doğumlu Demirel, 6 Ağustos 2002de Fenerbahçe'nin kapısından girdi. 36 yaşıdaki kaleci, bu süreçte 5 kez kontrat yaptı. İlk sözleşmesini 2 yıllık imzalayan Volkan, 2004'te 3, 2007'de 2 yıllık mukaveleler yaptı. Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi, 2009 ve 2013 yıllarında ise 4'er sezonluk sözleşmelere imzasını koydu. Yönetimin bu kez de 2+2 yıllık sözleşme yapması gündemde...

Akşam

281
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Draxler, Paris Saint Germain'de''Beşiktaş maçına yarım takım çıkacağız''''Senin gibi parayı düşünen birini oynatmam''
Trabzonspor, Emmanuel Mas ile anlaştıBabel İstanbul'a geldi ! Bu akşam Vodafone Arena'daEgemen Korkmaz Galatasaray'dan veto yedi
Beşiktaş Yusuf Erdoğan'ı istediAvrupa'da Türk rüzgarı !Jose Sosa savaşı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS