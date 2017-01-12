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Fenerbahçe’den Ukrayna çıkarması

FENERBAHÇE’DEN UKRAYNA ÇIKARMASI

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Sergiy Sydorchuk Ivan Petryak için Ukrayna’da iki kulüple masaya oturacak.

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Fenerbahçe, Karavaiev transferinin ardından ikinci bir Ukrayna seferine çıkıyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Dinamo Kiev'li Sergiy Sydorchuk ile Zorya'da kiralık olan ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan Ivan Petryak için Ukrayna'da iki kulüple de masaya oturacak. Sarı- lacivertli yönetim, iki futbolcuyu da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. 

Sydorchuk'un transferi için Dinamo Kiev'i satın alma opsiyonuyla kiralama teklifine ikna etmeye çalışacak olan Yıldırım, Petryak için de Shakhtar ile görüşecek. Kanarya, Sydorchuk için Dinamo Kiev kiralama teklifini kabul etmezse B planı olarak Emenike'yi takas olarak Ukrayna ekibine önerecek.

AMK Gazetesi
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