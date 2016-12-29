Fenerbahçe'den transfer taarruzu

Yönetim, Hollandalı’nın listesindeki yıldızlar için hemen çalışmalara hız verdi. İşte Fener’in adaylarındaki son durum...



Depay

Fenerbahçe, Hollandalı yıldızı kiralamak için bastırıyor; Depay ise İngiltere’de kalma inadından vazgeçmiyor. Manchester United’da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncu ocak ayında, daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanacak. Depay, Kırmızı Şeytanlar’ın Everton ya da West Bromwich’in teklifini kabul etmesini istiyor. Mourinho’nun önceliği, oyuncusunu farklı ligden bir takıma göndermek olsa da Hollandalı’nın kararına da saygı duyuyor. Fenerbahçe’nin tek umudu; Depay’ı PSV’nin vazgeçilmezlerinden biri yapan Dick Advocaat’ın oyuncuyu ikna etmesi.



Fabregas

Sarı-Lacivertliler’in hayallerini süsleyen bir diğer İspanyol da Cesc Fabregas. 29 yaşındaki oyuncu, listedeki diğer 10 numaralara kıyasla savunma yönü daha güçlü olan bir isim. Advocaat, transfer edilmesi halinde Fabregas’ı forvet arkasının yanı sıra orta sahanın ortasında, savunma ile hücum arasındaki köprü olarak da görevlendirebilir. Saha içerisinde arkadaşlarını da başarıyla yöneten Fabregas, bu özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu kiralamak isterken; İngiliz ekibi uzun süredir takip ettiği Kjaer’i, Fabregas’a karşılık isteyebilir.



Jose Sosa

Arjantinli oyuncu listedeki isimlerden biri değil ancak menacerler, Sarı-Lacivertliler’e ısrarla öneriyor. Sezon başında Beşiktaş’tan Milan’a transfer olan Jose Sosa için bu macera büyük bir hayal kırıklığı oldu. Milan’da kendini sevdiremeyen, taraftarların tepkisini çeken tecrübeli futbolcu ayrılık hazırlığı yapıyor. Ancak Fenerbahçe Yönetimi şimdilik bu isme sıcak bakmıyor.



Juan Mata

Advocaat’ın takımda görmeyi en çok istediği isim. Kalitesi ve yeteneklerinin yanı sıra çok yönlü bir oyuncu olması, Hollandalı teknik adamın bu transferi bu kadar çok istemesinin en önemli nedeni. Transferi hiç kolay değil ama sezon başına oranla, son dönemde çok daha az forma şansı bulduğu da bir gerçek. Takımdaki yerini, Ermeni yıldız Henrikh Mkhitaryan’a kaptırdı. İngiliz basınına göre, Mourinho ile Mata arasında Chelsea döneminde yaşanan kriz, yeniden kendini gösterebilir. Ancak İspanyol yıldız ayrılsa bile, Fenerbahçe muhtemelen bu transfer için dünya devleriyle yarışacak.



Ben Arfa

Draxler transferinden sonra sezonun ikinci yarısında PSG forması giymesi beklenmiyor. Tabii Lucas ve Pastore, Çin’e transfer olmazsa... PSG Yönetimi, Fenerbahçe’nin Hatem Ben Arfa için kiralık teklifi yaptığını duyurmuş ancak henüz anlaşma sağlanmadığı belirtilmişti. Fransız basınına göre ise Ben Arfa’nın önceliği ülkesinde kalmak. Ancak Sarı-Lacivertliler, diğer adaylarda beklenen ilerlemeyi kaydedemezse, 29 yaşındaki oyuncuyla birebir görüşmeler yaparak ikna edeceklerine inanıyor.



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