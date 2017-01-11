Fenerbahçe'den müthiş prova !

Fenerbahçe, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan maçta Arnavutluk'un Partizani Tirana takımıyla karşılaştı. Fenerbahçe sahaya; Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Neustdter, Skertel, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Karavayev, Lens, Fernandao ilk 11'i ile çıkarken, konuk takım Partizani Tirana ise Alban Hoxha, Gezim Krasniqi, Labinot Ibrahimi, Sodiq Atanda, Renaldo Kalari, Idriz Batha, Jurgen Bardhi, Ylber Ramadani, Lorenc Trashi, Emiljan Vila, Caleb Ekuban ilk 11'i ile mücadele etti.

5. dakikada Şener'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Ozan Tufan’ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. (1-0) 8. dakikada Lens'in sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Karavayev’in pasında Fernandao meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. 81. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan İsmail Köybaşı’nın gelişine vuruşunda skor 3-0 oldu. 83. dakikada ceza sahasına atılan ara pasla buluşan Ekuban'ın meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru belirleyen golü kaydetti. (3-1)