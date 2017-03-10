Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe, 2017 yılı nda ilk deplasman galibiyetini aldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

Maça çok hızlı ve baskılı başlayan Alanyaspor, 2. dakikada golü buldu. Sağ kanattan hızla son çizgiye inen Gassama’nın içeriye yerden gönderdiği topa penaltı noktasının önünde düzgün vuran Junior Fernandes, Alanyaspor’u öne geçirdi: 1-0.

FARK 2'YE ÇIKTI

Bu golden sonra Fenerbahçe’yi şoka uğratan ev sahibi takım baskılarını arttırdı! Dakikalar 15’i gösterirken, kendi yarı alanında kaptığı topla atağa çok iyi çıkan Alanyaspor’da Fernandes, Fenerbahçe ceza alanında boş durumdaki Vagner Love’ı gördü. Brezilyalı oyuncu da dönerek düzgün vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

FENERBAHÇE'Yİ UMUTLANDIRAN GOL

31. dakikada Mehmet Topal kafayı vurdu, kaleci Haydar'dan seken topa ters bir vuruş yapan Omeruo kendi ağlarını havalandırdı.

MAÇA DENGE GELDİ

Bu golden sonra rakibi kendi yarı sahasına hapseden sarı-lacivertliler, ilk yarı bitmeden skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

PERDEYİ AATIF KAPATTI

Konuk takım ikinci yarıda galibiyet için Alanya kalesine yüklendi. Orta sahadan Mehmet’in nefis pasıyla Ozan savunma arkasına sarktı, ceza alanına girer girmez yanındaki Aatıf’ı gördü. Aatıf ceza alanı ön çizgisinden gelişine yerden çok iyi vurdu ve durumu 3-2’ye getirdi.

CHAHECHOUHE 3 HAFTA SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'de Aatıf Chahechouhe, 3 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı. Chahechouhe, son olarak ligin 20. haftasında Bursaspor ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldukları maçın kadrosunda değişiklik yapmadı. Akdeniz ekibi, Haydar Yılmaz, Gassama, Omeruo, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Candeias, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Fernandes ve Vagner Love ilk 11'i ile sahada yer aldı.

İKİ TAKIM OYUNCULARINDAN TEK PANKART

Karşılaşmanın hakemleri Ali Palabıyık, Serkan Olguncan ve Baki Tuncay Akkın ile iki takımın oyuncuları sahaya, "Öfkeyle değil saygıyla güzeldir futbol" yazılı pankartla çıktı. Maç için alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti. Maça yoğun ilgi gösteren taraftarlar, iki ayrı güvenlik noktasında arandıktan sonra stada girdi. Jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri araçlarda arama yaptı. Karşılaşma için stat ve çevresinde, jandarma ekipleri ile özel güvenlik elemanlarından oluşan toplam bin 500 görevli bulundu.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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