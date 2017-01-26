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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması

FENERBAHÇE'DEN MEHMET EKİCİ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili açıklama yaptı. Ekici'nin kulübüne 3 milyon Euro teklif yapıldığı yönündeki haberleri yalanlayan sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüzün son teklifi 2 milyon Euro'dur"

"Bazı internet mecralarında ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttırarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon Euro teklif ettiğine dair asılsız haberler yer almaktadır. Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon Euro olup, bunun dışında bir teklif yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu haberler yalandır."

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