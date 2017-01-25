Fenerbahçe'den Lima bombası !

Fenerbahçe bir yandan Hernanes için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da Brezilyalı yıldızın alternatifi olan Lucas Lima için girişimlere devam ediyor...



Yönetici Ali Yıldırım'ın en geç yarın Brezilya'ya giderek Santos kulübü ile masaya oturması bekleniyor.



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