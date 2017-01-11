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Fenerbahçe'den Lens için 4 milyon euro

FENERBAHÇE'DEN LENS İÇİN 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Sunderland’a 4 milyon Euro teklif etti ama İngiliz kulübü 8 istedi. Görüşmeler devam ediyor. Lens ise “Sadece Fenerbahçe” diyor.

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Sezon başında Premier Lig ekibi Sunderland'ten kiralanan ve ortaya koyduğu mathiy performansla Sarı-Lacivertli taraftarların kalbinde taht kuran Jeremain Lens için çok güzel haberler geliyor!

Mali sıkıntı içinde bulunan ve Premier Lig'in en büyük küme düşma adayları arasında gösterilen Sunderland kulübü Lens'i sezon sonunda satma kararı aldı. Bu haberin ardından Fenerbahçe yönetimi hemen harekete geçti ve Hollandalı yıldızın bonservisi için 4 milyon Euro teklif etti. Ancak Sunderland yönetimi bu parayı az buldu ve 8 milyon Euro talep etti.
 
Görüşmeler sonunda orta bir yolun bulunması bekleniyor. Bu görüşmelerde Fener'in en büyük kozu ise Lens'in kendisi olacak. Lens, Fener'de kalmak istediğini ısrarla yineleyecek.
 
LENS'İN BABASINDAN MÜJDE GİBİ AÇIKLAMA
 
Sunderland Echo'ya konuşan Lens'in babası, 'Oğlum, Sunderland'i Fenerbahçe için ikna edecek' dedi. 
 
Fenerbahçe, Sunderland takımından kiraladığı ve bonservisini almak istediği Jeremain Lens için babasından müjde gibi açıklama geldi.
 
Hollandalı oyuncusunun babası, oğlunun Fenerbahçe'de kalmak için bizzat Sunderland Teknik Direktörü David Moyes ile görüşeceğini açıkladı.
 
FENERBAHÇE KAYNAK BULMAK ZORUNDA
 
Fenerbahçe'nin bu transferdeki en büyük sıkıntısı ise UEFA ile yapılan mali anlaşma. Fenerbahçe, Lens için ödeyeceği miktar kadar oyuncu satışı yapmak zorunda. Emenike ve Van der Wiel'in satışı gerçekleştirilirse bir sorun olmayacak ancak bu satışlar yapılamazsa başka oyuncu satmak zorunda kalınacak. Ancak sezon sonuna kadar süresi olan Fenerbahçe yönetimi ne yapıp edip bu sorunun üstesinden gelmeye çalışacak.

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