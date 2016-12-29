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Fenerbahçe'den Kjaer için son karar

FENERBAHÇE'DEN KJAER İÇİN SON KARAR

Fenerbahçe’nin Kjaer için yapılan son tekliflerin de geri çevrildiği ve yönetimin menajerine Kjaer’i satmayacaklarını ilettiği bildirildi..

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Avrupa'nın önemli kulüplerinin Simon Kjaer'e olan ilgisi devam ediyor. Milan ve İnter dışında Fransa Ligi ve Premier Lig'deki bazı kulüplerin de Danimarkalı stopere olan ilgisinin devam ettiği belirtildi.

15 MİLYON EURO!
Kjaer için yapılan tekiflerin asrtronomik rakamlara ulaştaığı 15 milyon Euro gibi rakamlardan söz edildiği de gelen haberler arasında.
 
LİDERLİK VASIFLARI VAR
Ancak Fernerbahçe yönetimi Simon Kjaer'i satmak bir yana liderlik vasıfları da bulunan oyuncusuyla sözleşme uzatmayı planladığı da ifade ediliyor. Sezona formsuz giren ve leşeştiri alan Kjaer lik yarının ortasından sonra eski formuna kavuşmuş ve yine savunmanın temel direği olmayı başarmıştı..

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