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Fenerbahçe'den Kaan Ayhan açıklaması

FENERBAHÇE'DEN KAAN AYHAN AÇIKLAMASI

Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberlere Sarı-Lacivertli kulüpten yalanlama geldi.

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Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde :

"Bugün yazılı ve görsel basında yer alan, Kaan Ayhan’ın kulübümüze transfer olacağına dair haberler yalandır. Bahse konu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer planlamamız bulunmamaktadır. Söz konusu haberler, menajer kaynaklı yalan haberlerdir. Bu tür haberlere kamuoyu tarafından itibar edilmemesini rica ederiz."

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