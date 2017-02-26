Fenerbahçe'den Harun Tekin bombası

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel ile kontrat yenilemeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i önümüzdeki sezon kadrosuna katmak için harekete geçti. 27 yaşındaki file bekçisinin de Bursa'da yaşadığı son olayların ardından yeşil-beyazlı takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Harun için Bursa yetkilileriyle temasa geçti.

Bursaspor yöneticileri ile görüşen sarı-lacivertliler, Harun'un transferinde öncelik istediğini yeşil-beyazlılara iletti. Fener yönetimi, sezon başında bu transferi para artı oyuncu yöntemiyle bitirmeyi hedefliyor. Fabiano'nun da kontratını yenilemeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, Harun'a uzun süreli bir sözleşme imzalatmak istiyor. Takımda yedek kaleci ise Ertuğrul Taşkıran olacak.