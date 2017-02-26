ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Harun Tekin bombası

FENERBAHÇE'DEN HARUN TEKİN BOMBASI

Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel'in yerine Bursasporlu kaleci Harun Tekin için kulübü ile görüştü.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel ile kontrat yenilemeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i önümüzdeki sezon kadrosuna katmak için harekete geçti. 27 yaşındaki file bekçisinin de Bursa'da yaşadığı son olayların ardından yeşil-beyazlı takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Harun için Bursa yetkilileriyle temasa geçti. 

Bursaspor yöneticileri ile görüşen sarı-lacivertliler, Harun'un transferinde öncelik istediğini yeşil-beyazlılara iletti. Fener yönetimi, sezon başında bu transferi para artı oyuncu yöntemiyle bitirmeyi hedefliyor. Fabiano'nun da kontratını yenilemeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, Harun'a uzun süreli bir sözleşme imzalatmak istiyor. Takımda yedek kaleci ise Ertuğrul Taşkıran olacak.

1300
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Rodrigues: Favori BeşiktaşEfesli oyuncuya ırkçılık şokuMesut Özil dönerci oldu
Beşiktaş derbi primlerini ikiye katladıİşte Igor Tudor'un Beşiktaş planıİgor Tudor Sabri'yi kesti
Güzel sunucudan olay iddia !İşte Şenol Güneş'in derbi planıFutbolcular yaşlanırsa böyle görünecek !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS