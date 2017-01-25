Fenerbahçe'den flaş Mehmet Ekici açıklaması !

Fenerbahçe, Mehmet Ekici için transfer teklifinin 3 milyon euro'ya artırıldığı iddialarını yalandı.

İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;

Bazı internet mecralarında ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttırarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon euro teklif ettiğine dair asılsız haberler yer almaktadır.

Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon euro olup, bunun dışında bir teklif yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu haberler yalandır.

Kamuoyuna duyurulur.