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Fenerbahçe'den flaş Mehmet Ekici açıklaması !

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ MEHMET EKİCİ AÇIKLAMASI !

Fenerbahçe'den açıklama: "Mehmet Ekici için son teklif 2 milyon euro olup, teklifin 3 milyon euroya arttırıldığı iddiaları asılsızdır"

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Fenerbahçe, Mehmet Ekici için transfer teklifinin 3 milyon euro'ya artırıldığı iddialarını yalandı.

İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;

Bazı internet mecralarında ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttırarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon euro teklif ettiğine dair asılsız haberler yer almaktadır.

Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon euro olup, bunun dışında bir teklif yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu haberler yalandır.

Kamuoyuna duyurulur.

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