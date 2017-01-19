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Fenerbahçe'den flaş Fernandao kararı

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ FERNANDAO KARARI

Yönetim, Sambacı’yı kesinlikle satmayacaklarını açıkladı.

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Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü için menacerler yönetime, Çin kulüplerinden teklif getirebileceklerini iletti. Ancak Sarı-Lacivertliler’in yanıtı net oldu.

 Yönetim, Emenike’nin kadro dışı kalması, Sow’un milli takımda olması ve Van Persie’nin sürekli sakatlanması nedeniyle Sambacı’yı kesinlikle satmayacaklarını açıkladı.
 
Fernandao’nun da Fenerbahçe’de mutlu olduğu ve Türkiye’den ayrılmayı düşünmediği kaydedildi. Yıldız futbolcunun hedefi, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak ve Ay-Yıldızlı formayı giymek.

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