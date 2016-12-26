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Fenerbahçe'den Ben Arfa bombası

FENERBAHÇE'DEN BEN ARFA BOMBASI

Fenerbahçe PSG'nin 29 yaşındaki Fransız oyuncusu Hatem Ben Arfa ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak istediği Ben Arfa'da mutlu sona ulaştı. Dünyaca ünlü yıldız Hatem Ben Arfa'nın kulübü PSG, 6 aylık kiralama formülüne "evet" dedi. Lens gibi yere sağlam basan ve hücumda rakiplerini çaresiz bırakan Ben Arfa ile diğer kanadı da sağlama almak isteyen Advocaat, bu transferi çok istiyordu.

Orta saha ve forvet bölgelerinde oynayabilen Hatem Ben arfa büyük bir aksilik olmaması halinde devre arasında sarı lacivertli formayı giyecek.

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