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Fenerbahçe'den ayrılıp yeniden doğdular

FENERBAHÇE'DEN AYRILIP YENİDEN DOĞDULAR

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan üç futbolcu, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra adeta yeniden doğdu.

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Milos Krasic, Michael Kadlec ve Diego Ribas yeni takımlarında yakaladıkları başarılı çizgi ile dikkatleri üzerine çekti.

 Milos Krasic:
Fenerbahçe'ye 2012'de Juventus'tan 7 milyon euro bonservis bedeli ile gelen Milos Krasic, büyük umutları boşa çıkardı. Takıma ciddi hiçbir katkı sağlayamayan futbolcu 2014-15 sezonunda B takımıyla idmanlara çıkmaya başladı.
2015 Ağustos'ta Polonya'nın Lechia Gdansk takımına transfer oldu. Burada ikinci baharını yaşayan Sırp futbolcu, ilk sezonunda 23 maçta forma giyip 4 gol-5 asistle oynadı. Gdansk bu sezon ligde şampiyonluk yarışı veriyor. Aynı puanda olduğu Bialystok ile ligin zirvesinde yer alan ekibin başarısında önemli rol oynayan 32 yaşındaki Krasic, ligdeki 20 maçın 19'unda forma giydi ve 1 gol-5 asist ile 6 gole katkı sundu.
 
Diego Ribas:
Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye geldiği 2014'te taraftarı heyecanlandıran Diego Ribas, kısa süre içerisinde beklentiler boşa çıkardı. Aranan 10 numara olmadığı ortaya çıkan Brezilyalı futbolcu, iki sezonda 75 maçta giydiği sarı-lacivertli forma ile 8 gol attı.
 
Temmuz ayında kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden oyuncu ülkesine geri dönmeye karar verdi. Flamengo'ya transfer olan Diego'nun ne kadar doğru bir karar verdiği kısa süre içerisinde anlaşıldı. Takımı üst sıralara taşımaya başlayan oyuncu, 17 maçta giydiği kırmızı-siyahlı formayla 6 gol atarken, 3 de assist yaptı. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Flamengo, Libertadores Kupası'na direkt katılım hakkı kazandı.
 
Michael Kadlec:
Michal Kadlec, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın sürekli isimlerinden bir tanesi olmasına karşın, Fenerbahçe'de dikiş tutturamadı. Farklı bölgelerde denenen ancak çoğunlukla yedek kulübesine mahkum olan oyuncu sarı-lacivertlilerde üç sezonda yalnızca 63 maçta oynadı.
 
31 yaşındaki futbolcu da Diego gibi ülkesine dönmeyi tercih etti. Çeklerin önde gelen ekibi Sparta Prag ile anlaşan Kadlec, Slavia Prag ve Viktoria Plzen ile şampiyonluk yarışı veren takımında öne çıkan isimlerden bir tanesi oldu. Şu ana dek 16'sı ligde toplam 27 karşılaşmada oynayan futbolcu 1 kez fileleri havalandırırken, 1 kez de gol pası verdi. Tecrübeli oyuncu, tamamına yakınında ilk 11'de çıktığı maçlarda savunmanın bel kemiği oldu. 

Milliyet
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