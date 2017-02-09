Fenerbahçe'den Advocaat'a tarihi teklif !

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını devam ettirmek isteyen ve lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ile yola devam edilmek isteniyor.
Fenerbahçe yönetimi sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dick Advocaat ve ekibine yeni teklifi sundu. Geçtiğimiz sezonlarda şampiyonluk ipini gögüslemeyi başaramayan hocalarla yola devam kararı almayan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Dick Advocaat'ın çalışma stilinden memnun.
İŞTE O FAKTÖRLER;
1) OTORİTE:
Uzun süre sonra Samandıra'da gerçekten bir teknik adam otoritesi oluştu. Teknik Direktör Dick Advocaat'ı eleştiren de kariyerine ve teknik adamın kararlarına saygı duyuyor. Bu sayede yönetim idari ve ekonomik konulara daha rahat yoğunlaşabiliyor.
2) İLİŞKİLER:
Bu otoriter tavrına rağmen takım, profesyoneller ve yönetimle iyi ve dengeli ilişkilere sahip. Nerede nasıl davranacağını tecrübesiyle biliyor.
3) SAHA İÇİ:
Son Adanaspor ve Kayserispor maçlarında eleştirilse de genel anlamda saha içinde tecrübesiyle fark yaratıyor. Özellikle büyük maçlardaki taktiksel hamleleri ve kazanılan maçlar yönetimin takdirini topluyor.
4) ALTYAPI:
Dünya futboluna birçok önemli yıldız kazandıran Dick Advocaat'ın bu tecrübesinden altyapıda da faydalanma yoluna gidilecek. Kendisi ve ekibinin görüşleri yeni kurulacak olan “3 Temmuz Akademisi” için de belirleyici olacak.
5) UYUM SÜRECİ:
Diğer birçok yabancı teknik adama göre kısa sürede ülkeye, takıma ve lige uyum sağlayan Hollandalı'nın yeni sezonda kendi takımı ve sistemiyle çok daha başarılı olması öngörülüyor.
6) TARZI:
Hollandalı teknik adam için kulüp ve yönetim içinde kullanılan “Hoca gibi hoca” ifadesi de aslında birçok şeyi açıklıyor. Gençlere önem veren, tecrübeli, taktik bilgisi üst seviyede, açık sözlü ve iyi iletişimi olan Advocaat, bu kısa sürede yönetimi fazlasıyla etkiledi.
7) İSTİKRAR VE EKONOMİ:
Devam edilmek istenmesinin bir başka sebebi de istikrar ve finansal durum. Geçen sezon Pereira'ya bu şansı tanıyan kulüp Monaco maçlarındaki hayal kırıklığı sonrası Portekizli'nin doğru isim olmadığı kararına vardı. Transfer kısıtlaması ve mevcut finansal durumda takımı Advocaat gibi tecrübeli bir isme emanet edilmesini gerektiği fikri hakim. Ayrıca aynı ekibin istikrarlı şekilde ve kendi kuracağı takımla başarıyı getireceği de düşünülüyor.
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FENERBAHÇE'DEN ADVOCAAT'A TARİHİ TEKLİF !
Fenerbahçe, Teknik Direktör Dick Advocaat ile uzun yıllar devam etmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını devam ettirmek isteyen ve lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ile yola devam edilmek isteniyor.
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