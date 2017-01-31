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Fenerbahçe'den Advocaat açıklaması !

FENERBAHÇE'DEN ADVOCAAT AÇIKLAMASI !

Fenerbahçe Kulübü, bugün Dick Advocaat hakkında çıkan iddialara resmi siteden yaptığı açıklama ile cevap verdi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün, Doğan Haber Ajansı’nın servis ettiği ve bazı internet sayfalarında yer alan, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat’ın bu sabah yapılması gereken değerlendirme toplantısına katılmadığı ve sözleşmesini feshedeceğine dair haberler yalandır.

Futbol takımımız, bugünü izinli olarak geçirmiş, teknik direktörümüz Dirk Advocaat ise dün Hollanda’ya gitmiş, bugün eşiyle birlikte Türkiye’ye dönecektir.

Kamuoyunun bu tür yalan ve manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

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