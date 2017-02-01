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Fenerbahçe'den 4 yıl sonra ilk

FENERBAHÇE'DEN 4 YIL SONRA İLK

Fenerbahçe, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 4 yıl sonra ilk kez kadrosuna takviye yaptı.

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Son yıllarda yaz transfer dönemini hareketli geçiren  sarı-lacivertliler, geride kalan 3 sezonda ara transfer döneminde sessiz kalmayı  tercih etmişti.

Fenerbahçe, bu sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde birçok  oyuncuyla gündeme gelmesine rağmen tek bir ismi kadrosuna kattı.
 
Sarı-lacivertli ekip, ocak ayındaki tek transferini Ukrayna'da Zorya  forması giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan orta saha oyuncusu Oleksandr  Karavaiev'i sezon sonuna kadar kiralayarak gerçekleştirdi.
 
Karavaiev'den önce son olarak 2012-2013 sezonunun devre arasında  transfer yapan Fenerbahçe, söz konusu dönemde Emre Belözoğlu, Reto Ziegler ve  Pierre Webo'yu renklerine bağlamıştı.
 
Advocaat'ın ve taraftarın isteği gerçekleşmedi
 
Sarı-lacivertli yönetim, 4 yıl sonra ara transfer döneminde  sessizliğini bozsa da hem teknik direktör Dick Advocaat'ın hem de taraftarlarının  beklentisini karşılayamadı.
 
Hemen hemen her basın toplantısında kadrosunun yetersiz olduğunu ve  ofansif bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu açıklayan Advocaat'ın isteği,  karşılıksız kaldı.
 
Başta Trabzonspor'un futbolcusu Mehmet Ekici olmak üzere "10 numara"  pozisyonunda oynayan birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertli yönetim, transfer  döneminin son gününe kadar çalışmalarını sürdürse de bu mevkiye takviye yapmayı  başaramadı.
 
FFP etkili oldu
 
Fenerbahçe'nin transfer politikasında UEFA'nın Finansal Fair Play  (FFP) sınırları da etkili oldu.
 
Sattığı futbolculardan kazandığı kadar transfere para harcayabilen  Fenerbahçe'nin ofansif orta saha oyuncusu transferi yapamamasında bu kıstas da  başrol oynadı.
 
Bu kısıtlama nedeniyle yaklaşık 2 milyon avro harcama hakkı bulunan  sarı-lacivertli yönetim, ekonomisine uygun bir futbolcu bulmakta zorlandı.  Sarı-lacivertliler, bu yüzden sadece kiralık olarak Karavaiev'i kadroya  katabildi.
 
Gündemi Mehmet Ekici oluşturdu
 
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bir numaralı gündemini  Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici oluşturdu.
 
Trabzonspor'la Mehmet'in transferi için Aatıf Chahechouhe takası ve  500 bin avro bonservis bedeli üzerinden anlaşan Fenerbahçe, Faslı futbolcunun  bordo-mavili kulübe gitmek istememesi nedeniyle transferi gerçekleştiremedi.  Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcusu için Fenerbahçe'nin 2  milyon avroluk teklifini de reddedince sarı-lacivertliler, Advocaat'ın da çok  istediği oyuncuyu renklerine bağlayamadı.
 
Van der Wiel ve Emenike kulüp bulamadı
 
Fenerbahçe'nin transferde istediklerini yapamamasının bir diğer nedeni  de kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ile Emmanuel Emenike'nin kulüp  bulamaması oldu.
 
Bu iki futbolcuyu satıp kaynak oluşturmayı hedefleyen sarı-lacivertli  yönetimin bu isteği gerçekleşmedi. Yönetim, elden çıkaramadığı ve kadro dışı  kalan bu iki futbolcuya sezon sonuna kadar da yüksek maaşlar ödemek zorunda  kalacak.
 
A takımdan ayrılan olmadı
 
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde A takımından ayrılan futbolcu  olmadı.
 
Sarı-lacivertlilerde zaman zaman 18 kişilik kadroya giren altyapı  oyuncusu Ramazan Civelek, Büyükşehir Gaziantepspor'a kiralandı. Bu sezon Ziraat  Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkati çeken 20 yaşındaki Caner Koca  ise sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralık olarak gönderildi.

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