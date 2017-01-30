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Fenerbahçe'den 32 maç sonra bir ilk !

FENERBAHÇE'DEN 32 MAÇ SONRA BİR İLK !

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 32 maç sonra kalesinde ilk kez 4 gol gördü.

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Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında düşme hattında bulunan Kayserispor'a 4-1 kaybeden Fenerbahçe, 32 maç sonra büyük bir hüsran yaşadı.

32 MAÇ SONRA 4 YEDİ

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun 20.haftasında oynadığı Antalyaspor (4-2) maçından bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında kalesinde 4 gol birden gördü. Fenerbahçe'nin o mağlubiyetle birlikte tüm kupalarda 26 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuştu.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4-1'lik mağlubiyetiyle de 9 maçlık yenilmezlik serisini bitirmek zorunda kaldı. Fenerbahçe 32 maç sonra kalesinde 4 gol gördü. 

İLGİNÇ TESADÜF

Öte yandan Fenerbahçe'nin bundan önce ligde aldığı son 4-1'lik mağlubiyet de Kayserispor karşısında gelmişti. 5 Ekim 2008'de oynanan karşılaşmada Aghahowa attığı gollerle yıldızlaşmıştı.

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