Fenerbahçe’de Volkan Şen şoku

Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen’in çeklen MR’ı sonrası sol arka adalesinde 2. derece yırtık olduğu tespit edildi.
Kanat oyuncusunun tedavisine başlandı. Volkan Şen’in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'de dün oynanan Denizlispor maçında sakatlanan Volkan Şen'in sahalardan 1 ay süreyle uzak kalacağı belirtildi.
Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen’in çeklen MR’ı sonrası sol arka adalesinde 2. derece yırtık olduğu tespit edildi.
Kanat oyuncusunun tedavisine başlandı. Volkan Şen’in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.