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Fenerbahçe’de Volkan Şen şoku

FENERBAHÇE’DE VOLKAN ŞEN ŞOKU

Fenerbahçe'de dün oynanan Denizlispor maçında sakatlanan Volkan Şen'in sahalardan 1 ay süreyle uzak kalacağı belirtildi.

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Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen’in çeklen MR’ı sonrası sol arka adalesinde 2. derece yırtık olduğu tespit edildi.

Kanat oyuncusunun tedavisine başlandı. Volkan Şen’in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

AMK Gazetesi
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