FENERBAHÇE’DE VOLKAN ŞEN ŞOKU Fenerbahçe'de dün oynanan Denizlispor maçında sakatlanan Volkan Şen'in sahalardan 1 ay süreyle uzak kalacağı belirtildi. Son Gelişmeler 09.01.2017 16:34

Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen’in çeklen MR’ı sonrası sol arka adalesinde 2. derece yırtık olduğu tespit edildi. Kanat oyuncusunun tedavisine başlandı. Volkan Şen’in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. AMK Gazetesi 19